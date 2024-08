Lucca diz que amada é inspiração para compôr; Unna X oferece música inédita

Enquanto se arrumam nesta terça-feira (20), Lucca conta para Gael Vicci e Unna X que sua composição autoral, "Vinho Rosé", lançada antes entrar no Estrela da Casa (Globo), foi inspirada na namorada.

Lucca contava para os colegas de um jantar especial preparado pela amada, em que ela cozinhava uma massa com franco e bacon e eles comiam com vinho rosé. "Faz uma música sobre isso", sugere Unna X.

Então, ele conta que a sua canção lançada para o programa foi feita para a namorada. "Eu fiz a 'Vinho Rosé' para ela. Ela que me apresentou o vinho", conta o sertanejo apaixonado.

"É aquele negócio: 'Você vai ficar aqui hoje? Fica'. A gente estava se conhecendo", explica Lucca.

Então Unna X lembra de uma composição autoral que fez ainda adolescente. "Tenho uma ideia de música para você, eu escrevi essa música e arrumei a melodia eu tinha 16 anos."

"Quero escutar, mandaí", aceita de imediato Lucca. "Já fiquei ansioso."

"É sertanejo. A letra não tá pronta ainda. Eu achava que essa música daria certo com Zé Neto e Cristiano, assim. Esperei a vida inteira e acho que ela combina com você", oferece a faxineira. "O nome é 'Jogo do orgulho', é sobre essa mulher que é quente e frio, ela tem muitos gatilhos, mas por ela ser difícil, o cara quer ela mais e mais", então dá apresenta um trecho da música:

A gente briga

Você é orgulhosa

A gente fica

Você é carinhosa

A gente faz amor

Se ama debaixo do cobertor

Parece que você não se importa mais

Fala que me ama, mas

Quando a gente briga só eu vou atrás

Você é complicada demais

Mas é por isso que eu te amo mais e mais

Oh, oh, oh, oh, não vou jogar seu jogo do orgulho

Oh, oh, oh, oh, me diz o que eu faço com esse seu amor

Ah, ah, ah, ah, me diz o que eu faço pra te conquistar

Ah, ah, ah, ah, vem cá, volta pra mim e deixa eu te abraçar

"Esse seria o refrão? Na minha pegada talvez desse para diminuir, dar uma lapidada", responde.

"Precisa melhorar a letra, as rimas", concorda Unna.

"Mas eu gostei", afirma Lucca.