Luana Piovani avalia fase solteira e diz há quanto tempo está sem sexo

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Luana Piovani respondeu uma série de perguntas de seus fãs envolvendo status de relacionamento e relação com os filhos.

O que aconteceu

A atriz contou o nome do aplicativo que está usando para paquerar desde que seu relacionamento com o empresário Lucas Bitencourt chegou ao fim. "É um aplicativo meio 'apartheidiano'. Para entrar, ou era conta verificada ou mandava foto e eles te dizem se você foi aprovada ou não dois dias depois. É punk. Se chama Raya. Mas é um aplicativo internacional, ou você tem um jatinho no fundo de casa ou não tem pressa de encontrar alguém, que é o meu caso", contou.

Luana afirmou que está curtindo a fase solteira e explica o término. "Estou adorando ficar sozinha. Tenho repensado tantas coisas, não só da última relação, mas de todas que eu já tive. Acabamos criando um padrão, fico aqui analisando, vendo sinais...", disse.

Ao ser questionada se poderia reatar com Lucas, Piovani foi sincera e negou. "Tem três meses que estou solteira, não estou namorando e estou achando ótimo ficar eu com as minhas coisinhas. Eu não caso mais", garantiu.

A artista também declarou se tem um "tipo" específico de homens. "Eu gosto muito de gente, eu me apaixono por pessoas, mas no ponto de vista carnal, a minha cabeça foi muito programada pra essa coisa da estética. Entrei nessa aos 14 anos, muito difícil desprogramar. Acho que não, mas não sei...", confessou.

Luana Piovani relatou nunca ter ficado sem sexo. "Quando fiquei sem, era quando fiquei doida, mas o mundo também estava vivendo um clima baixo astral, na pandemia. Nunca contabilizei quanto tempo fiquei sem sexo, mas sempre emendei muitas relações. Quando teve a pandemia, deixei de ver meu namorado em janeiro e em junho já estava carente num grau absurdo. Agora estou há três meses sem e estou ótima. Não estou sentindo falta não, inclusive, uma preguiça de pensar em macho. Estou gostando de me divertir no aplicativo", explicou.

Em outro momento, Piovani deu detalhes de como está sendo morar longe do filho, Dom, que decidiu viver com Pedro Scooby no Brasil. "Sem dúvida, o maior desafio que já vivi. É natural, 12 anos, estava até preparada pra ele sair debaixo da minha asa aos 15 como eu saí de casa, mas 12 foi difícil. Mas queria muito que desse certo e acho que está dando", pontuou.