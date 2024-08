Leão: Globo passa impressão de que só contratou Eliana para tirá-la do SBT

Leão Lobo e Yas Fiorelo repercutiram o anúncio do novo programa de Eliana, 51, no GNT. Em participação no Mais Você (Globo), a apresentadora afirmou que vai comandar uma atração especial de verão.

Globo só trouxe Eliana do SBT para deixar de tê-la como concorrente, mas nunca teve um espaço concreto para ela. "A sensação que tenho é que contrataram a Eliana para tirá-la do SBT, onde ela estava incomodando muito [a concorrência], e agora ficam arrumando coisas para ela fazer e ver se a ocupam, porque não têm um projeto para ela", reclamou Leão, no Splash Show.

Ele entende que a pegada popular, marca de Eliana, nada tem a ver com o GNT. "Se querem que ela seja popular, por que colocá-la no GNT? Nem todo o brasileiro pode ver o GNT. A classe média talvez tenha canais pagos, mas a maioria da população brasileira certamente não tem."

Leão pensa que Eliana merece da Globo um projeto à altura de sua trajetória na televisão aberta. "Já deram quatro programas para ela fazer —e nenhum com sustância, à altura do que ela merece. Por que não tiram a Tela Quente e colocam ela num grande programa às segundas-feiras [de noite], como o que a Hebe fazia [no SBT]?"

Leão Lobo foi 'perdoado' após briga com Hebe

Leão Lobo e Yas Fiorelo se emocionaram com a homenagem de Eliana, 51, e Ana Maria Braga, à saudosa Hebe Camargo. No Mais Você (Globo), as duas recordaram com carinho a apresentadora pioneira da TV, que faleceu em 2012.

O jornalista citou uma ocasião em que se desentendeu com Hebe e, mesmo assim, foi assistir ao programa dela do estúdio. "Uma vez, eu e ela discutimos por causa de política, e ela ficou um pouco chateada comigo. Pouco depois, me chamaram para assistir ao programa dela no auditório. Ela vinha vindo no palco e, quando me localizou na plateia, colocou a mão na cintura e falou assim: 'Até tu, Leão Lobo, que briga comigo?' Ela quebrou o gelo ali mesmo e já me chamou no palco, para dar beijo nela... Não tinha como ficar com raiva da Hebe."