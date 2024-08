Kéfera revela motivo do fim da amizade com Bruna Louise

Kéfera Buchmann, 31, revelou que a amizade com Bruna Louise, 39, chegou ao fim porque Bruna se apaixonou por ela.

O que aconteceu

Kéfera explicou o motivo do afastamento entre as duas, e disse que, anos após o fim da amizade, Bruna fez um último contato, expondo "o que sentia em relação a ela". A revelação aconteceu em entrevista ao De Frente com Blogueirinha (DiaTV).

Talvez ela tenha confundindo um pouco as coisas. Kéfera

A entrevistadora questionou: "Nossa, ela estava questionada por você?" e Kéfera confirmou: "Foi o que tava na DM".

BOMBA! Kéfera revela que Bruna Louise, sua ex-amiga, se apaixonou durante amizade, sendo esse um dos motivos do afastamento da dupla. #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/9Gr8a6oN6u -- DiaTV (@diaestudio) August 20, 2024

Kéfera e Bruna Louise eram amigas e parceiras entre 2014 e 2015. Juntas, produziam vídeos para o YouTube e a peça "Deixa Eu Te Contar".

O afastamento das duas chamava atenção há um tempo. Antes, elas já haviam explicado que se afastaram devido à rivalidade criada pelos próprios fãs, que fazia com que as duas se comparassem.

Bruna mandou uma indireta. A humorista postou um meme de Ana Maria Braga chorando ao receber Luísa Sonza, quando a cantora revelou a traição do então namorado Chico Moedas. "Amanhã de manhã, pessoal! Conto com a audiência de todos".