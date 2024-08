Rico e influente: quem foi o ancestral de Silvio Santos que viveu com reis

"O homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal": é assim que Silvio Santos explica seu nome completo — Senor Abravanel — em uma conversa com uma telespectadora em 1988, durante o programa "Show de Calouros". O homem a quem o fundador do SBT se referia é Isaac Abravanel, português que viveu no século 15 e foi grande fiador da monarquia à época.

Quem foi Isaac Abravanel?

Isaac nasceu em 1437, em Lisboa. A família Abravanel é uma das mais antigas e tradicionais do judaísmo ibérico, sendo considerados descendentes diretos do Rei Davi e sobreviventes do massacre de 1391, na Coroa de Castela (atual Espanha), um dos maiores casos de antisemitismo da Idade Média.

Ainda jovem, ele se dedicou aos estudos da filosofia judaica. Pupilo do rabino de Lisboa à época, Joseph Chaim, e mentorado pelo escritor Joseph ibn Shem-Tov, Isaac escreveu sobre a forma original dos elementos naturais, questões religiosas e profecias quando ainda estava na casa dos vinte anos.

Além de seu trabalho filosófico, Isaac também demonstrava habilidade com assuntos financeiros. Isso atraiu a atenção do rei Afonso 5º de Portugal, que o nomeou tesoureiro. Abravanel aproveitou o cargo e a grande herança deixada por seu pai para dar suporte a outros judeus, inclusive salvando muitos da escravidão após a conquista de Arzila, no Marrocos, por Afonso.

Isaac precisou renunciar ao cargo após a morte de Afonso. Ele foi acusado pelo rei João 2º de conivência com o duque de Bragança, que havia sido executado sob acusação de conspiração, e precisou fugir para Castela em 1483. Sua fortuna foi confiscada por um decreto real.

Após a fuga, Isaac passou a morar em Toledo. Lá, ele se dedicou inicialmente a estudos religiosos, analisando os livros de Josué, Juízes e Samuel.. No entanto, logo ele voltou a trabalhar com finanças reais, sendo responsável por crescer a renda do exército real, sob o reinado de Dona Isabel de Castela e o Rei Dom Fernando II de Aragão, conhecidos como "Reis Católicos". "O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse a descobrir a América", dizia Silvio.

Durante a Reconquista, Abravanel ampliou a receita da Coroa. Porém, quando os judeus foram banidos pelos Reis Católicos da Espanha, com o Decreto de Alhambra, ele fez tudo o que estava ao seu alcance para induzir o rei a revogar a lei, inclusive oferecendo ao rei, sem sucesso, 30 mil ducados. Ele deixou a Espanha com seus companheiros judeus e foi para Nápoles, onde, logo depois, começou a prestar serviços ao rei.

Na conversa com a telespectadora, Silvio contou emocionado a lealdade de Isaac aos companheiros judeus. "Quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: 'Você fica aí e teu povo, o povo judeu, vai'. Ele falou: 'Não, não. O povo judeu vai e eu vou junto'", explicou o dono do SBT, segurando as lágrimas. Veja o vídeo abaixo.

Você já se perguntou sobre a origem do nome Senor Abravanel? Silvio Santos respondeu essa pergunta muitos anos atrás pic.twitter.com/Pw30GeXcfI -- Caio Augusto (@CaioAugstOR) August 17, 2024

Isaac passou grande parte da vida financiando e advogando pela permanência dos judeus na Espanha. Ele gastou grande parte da sua fortuna pessoal para convencer os monarcas católicos a permitir que os judeus continuassem a viver na região.

Placa indicando o cemitério onde estão enterrados Isaac Abravanel e Judah Minz Imagem: Dov Lipschutz/Wikimedia Commons

Abravanel morreu em Veneza em 1508 e foi enterrado em Pádua, ao lado de seu rabino, Judah Minz. Devido à destruição do cemitério judeu durante o Cerco de Pádua em 1509, a localização original do seu túmulo é desconhecida. Os ossos do cemitério foram enterrados novamente em 1955, e é dito que os restos mortais de Abarbanel e Minz estão entre eles.

Atualmente, há uma sinagoga com o nome de Don Isaac Abravanel em Paris, na França. O templo, também conhecido como Sinagoga de la Roquette, foi construído em 1962 para judeus que emigraram da Argélia, Marrocos e Tunísia para a França como resultado da descolonização.

Além de Silvio Santos, o escritor russo Boris Pasternak também é tido como descendente de Isaac Abravanel.