Flávio Mendonça lembra namoro com Solange Frazão e conta por que terminaram

Flávio Mendonça, 45, recordou o período em que namorou Solange Frazão, 61. Os dois engataram um romance dentro do reality Casa dos Artistas (SBT), em 2002, e permaneceram juntos por dois anos.

O que aconteceu

A relação chegou ao fim por conta do desejo de Flávio de ter filhos. "Eu falava: 'Solange, se você não tivesse seus filhos e tal, você ia ser a mãe dos meus filhos'. Eu gostava muito dela. Ela não podia mais ter filhos, pela idade, pelo momento, e eu queria muito ser pai. Eu sei que existe pai de coração, o sentimento existe, é igual, mas eu queria ser pai biológico. Isso foi o que pesou mais na nossa relação naquele momento. Tanto é que eu estou indo para o quarto filho. Já tenho três e quero fazer mais um", explicou ele ao jornal O Globo.

Mesmo tantos anos após o rompimento, o ex-modelo e Solange ainda seguem amigos. "Eu brinco com a Solange, falo para ela: 'Eu te amo'. Porque, quando você ama, você ama. Como é que eu disse 'te amo' lá atrás, e agora não amo mais? Eu só desejo tudo de melhor para ela. Ela só não é mais minha namorada, mas mora no meu coração e eu tenho um carinho igual."

Flávio também mantém contato com Otaviano Costa, 51, com quem trabalhou no programa O+ (Band). " O Otaviano fez uma cirurgia cardíaca recentemente. Antes de operar, ele me ligou e me contou. Como eu trabalho como corretor, ele pediu uma ajuda para encontrar um lugar na região, porque ele iria operar no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na hora, ele lembrou de mim. Ele não tinha falado para ninguém sobre a operação. Primeiro ele me disse que um membro da família iria fazer a cirurgia. Depois, ele me falou: 'Irmão, essa pessoa sou eu, vou ter que fazer uma cirurgia de peito aberto'. Nós até nos emocionamos na mensagem."