Estrela da Casa: parcial mostra crescimento de Heloísa Araújo

A disputa para continuarem no Estrela da Casa (Globo), está ficando mais acirrada entre Heloísa Araújo, 23, Leidy Murilho, 38, e Nicole Louise, 22.

O que diz a enquete

Às 09h, Nicole Louise seguia na liderança dos votos, com 54,62%. A distância entre a influencer e as colegas de Batalha diminui no último dia.

Porém, a distância entre Heloísa Araújo e Leidy Murilho aumentou consideravelmente. A artesã segue como a segunda mais votada, com 28,18% das intenções de votos.

Já a cantora gospel está com apenas 17,20% dos votos, o que indica sua possível saída.

Nesta terça-feira (20), o trio fará uma apresentação na Batalha em busca de conquistar o público também com suas performances.