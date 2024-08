Viúva de Claudinho processa cemitério por mover restos mortais de local

Vanessa Alves, viúva de Claudinho (1975 - 2002), está processando o Cemitério Memorial do Carmo, em que o artista foi sepultado. Em entrevista a Splash, ela contou que os restos mortais do cantor foram movidos sem a autorização dela.

O que aconteceu

Vanessa descobriu que os restos mortais de Claudinho foram removidos do jazigo após uma fã tentar visitar o local e não conseguir. "Por questões emocionais, eu não visito o cemitério. Tanto que nunca visitei o túmulo da minha mãe, do meu pai", contou.

A mulher postou um vídeo no YouTube, e Vanessa viu. A fã afirmou no vídeo que foi avisada que foi a família quem moveu os restos mortais de local.

A viúva de Claudinho se surpreendeu com a notícia, pois o jazigo do cantor é um túmulo perpétuo, em nome dela. A administração do Cemitério do Carmo, na Zona Portuária do Rio, informou a Vanessa que eles tentaram contato com telegrama por anos, até que os restos mortais de Claudinho foram exumados e colocados na ossada geral.

Claudinho e Vanessa logo após o nascimento de Andressa Imagem: Reprodução/Record

Vanessa diz não ter sido comunicada. "Eu nunca recebi nenhuma notificação de lá. Telegrama, quando ainda era usado, a gente assinava o recebimento. Eu acho que não poderiam exumar sem a presença de um familiar, nem sem uma notificação dizendo que iria fazer o tal".

A viúva de Claudinho pediu para ser levada à ossada. "Foi quando eu vi que tá no nicho, junto com mais sete restos mortais de outras pessoas, e tem o nome dele lá no vidro. Aquilo me abalou muito, eu fiquei muito chateada, desolada, triste".

Ela decidiu entrar com uma ação por danos morais e materiais contra o Memorial, pedindo indenização. "E também para reaver o túmulo para ele, que era uma figura píblica. Os fãs querem fazer suas homenagens. Às vezes, vem gente de longe".

Splash entrou em contato com o Cemitério Memorial do Carmo, que ainda não tinha um posicionamento. O espaço segue aberto e o texto será atualizado assim que houver um retorno.

Claudinho, dupla de Buchecha, morreu em 2002, aos 26 anos. Ele sofreu um acidente de carro na Presidente Dutra, em São Paulo, quando voltava de um show.