Carlos Alberto de Nóbrega revela presente inesperado de Silvio Santos

Carlos Alberto de Nóbrega, 88, conta sobre um presente inusitado que ganhou de Silvio Santos.

O que aconteceu

O roteirista de A Praça é Nossa revelou que ganhou um computador do dono do SBT. A confissão foi feita no documentário "Cazalbé: O Herdeiro da Graça" e divulgada pela Quem.

Ele disse que recebeu o presente quando a tecnologia ainda era novidade. "Silvio Santos me deu um computador, mas é a máquina de escrever que me entende. Já o computador quer ser mais rápido que eu e me atrapalha", brincou no trecho do documentário.

O humorista também detalhou sobre seu trabalho na televisão. "Preciso estar vivo para dar trabalho a muita gente. Essa garra e esse tesão eu tenho. Só vou parar quando morrer. Quem dirige é meu filho, mas quem dá a última palavra sou eu."

Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado (17). O apresentador estava internado no hospital Albert Einstein e morreu às 4h50, em decorrência de uma broncopneumonia.