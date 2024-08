Beto Carrero World é parque mais visitado da América Latina; Hopi Hari é 4º

O Brasil possui dois dos 10 parques temáticos mais visitados da América Latina: o Beto Carrero World, de Penha (SC), e o Hopi Hari, de Vinhedo (SP). Enquanto o primeiro angariou quase 2,8 milhões de visitantes, o segundo foi o responsável por atrair 1 milhão de frequentadores em um período de doze meses.

A conclusão é do relatório anual Theme Index divulgado na quinta (15), que se baseou em dados de visitação de parques durante o último ano de 2023. O levantamento é organizado pela TEA (Themed Entertainment Association), associação internacional sem fins lucrativos representante do setor do mercado de entretenimento temático do mundo, em conjunto com a consultoria multinacional AECOM.

Na avaliação das associações, o Beto Carrero é o favorito absoluto da América Latina, a frente inclusive do Six Flags Mexico, parte do maior grupo de parques de diversões do mundo. Já o Hopi Hari ficou em quarto, após um crescimento surpreendente de mais de 13% nas suas visitas.

Confira o ranking:

1º: Beto Carrero World, Santa Catarina, no Brasil: 2,792 milhões de visitantes (+20%)

2º: Six Flags Mexico, Cidade do México, no México: 2,021 milhões (+17%)

3º: Parque XCaret, Cancún, no México: 1,637 milhão (+17%)

4º: Hopi Hari, Vinhedo, no Brasil: 1,039 milhão (+13,3%)

5º: Parque Mundo Aventura, Bogotá, na Colômbia: 1,015 milhão (+35%)

6º: Fantasialandia, Santiago, no Chile: 961 mil (+13,1%)

7º: Mundo Petapa, Cidade da Guatemala, na Guatemala: 912 mil (+14%)

8º:Parque Nacional del Café, Quindio, na Colômbia: 845 mil (+35%)

9º: Parque de la Costa, Buenos Aires, na Argentina: 617 mil (+20%)

10º: El Salitre Magico, Bogotá, na Colômbia: 608 mil (+35,1%)

Os brasileiros de destaque:

Beto Carrero World, em Penha (SC)

Beto Carrero World Imagem: Getty Images

Maior parque temático da América Latina em extensão, o Beto Carrero World expandiu o universo do "cowboy brasileiro", seu criador, e hoje possui territórios de diferentes "fantasias", como a Vila Germânica de inspiração medieval onde é possível encontrar o Shrek; ou a "Aventura Radical", dedicado a atrações de tirar o fôlego, como elevadores de queda livre e montanhas-russas.

Entre 2023 e 2024, o parque passou por reformulações, primeiro inaugurando uma nova área temática dedicadas às "arminhas de água Nerf" e, em seguida, fechando de vez um de seus principais carros-chefe do passado, o zoológico Mundo Animal, por avaliar que não era mais adequado aos bichos conviver com o movimento de um empreendimento do tipo.

O cardápio de diversão não se restringe apenas aos brinquedos infantis — como carrinhos de bate-bate, carrossel e trenzinhos — ou às atrações mais radicais; é parte do DNA da casa sua programação variada de shows, muitos de temática country, além de agenda sazonal com atrações de terror, por exemplo, próximo ao Dia das Bruxas. Outro sucesso do parque é a área Circus Plaza, que leva os visitantes ao encontro de personagens do filme "Madagascar".

O Beto Carrero World ainda oferece opções de alimentação pertinho de cada brinquedo ou atividade em modelo semelhante ao dos parques da Disney, na Flórida, e hospedagens próximas ao complexo em pousadas e hotéis parceiros na região. Passaporte para um dia de diversão sai a partir de R$ 109,90, dependendo da data, e é válido para visitantes de 5 a 59 anos (menores de 0 a 4 anos não pagam e maiores de 60 têm direito à meia-entrada). Há ainda opções de ingressos válidos para mais dias de passeios.

Hopi Hari, em Vinhedo (SP)

Hopi Hari Imagem: Arquivo Hopi Hari

Com mais de 40 atrações, o maior parque temático de São Paulo completou seu 25º aniversário recebendo visitantes em seu país ficcional — que dá direito até a passaporte, bandeira, consulado, hino e até língua própria, o hopês. Brincadeiras à parte, seu "território" de 760 mil metros quadrados — duas vezes maior que o Estado do Vaticano — é dividido em cinco áreas: Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba.

As atrações são divididas em três níveis: infantis, familiares e radicais, entre elas dois destaques já tradicionais. O primeiro é a Montezum, a maior montanha-russa de madeira da América Latina, que chega a superar 103 km/h, enquanto a segunda é o Rio Bravo, um percurso de corredeiras com mais de 600 metros que "refresca" os visitantes do parque.

Katakumbi: atração no Hopi Hari Imagem: Divulgação/Hopi Hari

No entanto, as áreas possuem outros carros-chefe atraentes. O Kaminda Mundi, por exemplo, que celebra os "antepassados" do povo de Hopi Hari tem construções de inspiração francesa, alemã, italiana, portuguesa e holandesa, além da Giranda Mundi, uma roda-gigante de onde se pode ver todo o parque.

O Wild West, inspirado no Velho Oeste americano, possui não só o Rio Bravo como um Saloon, um mix de restaurante típico com casa de shows. A Infantasia, área das crianças, tem mais espetáculo com Alice no País das Maravilhas no Klapi Klapi Show. A área Mistieri, a maior, tem não só a Montezum como pirâmides, tumbas e catacumbas com jeitão de sítio arqueológico.

Por fim, na Aribabiba se encontra a Katapul, a única montanha-russa de lançamento do país, que chega a 86 km/h em apenas três segundos. A entrada sai a partir de R$ 129,90, dependendo da data. Conheça os outros representantes internacionais mais visitados:

Six Flags Mexico, Cidade do México, no México

O foco do parque, assim como de outros Six Flags nos EUA e no Canadá, são as montanhas-russas e outras atrações radicais. Não que não haja opções para quem não gosta de fortes emoções, mas o cardápio pode ser limitado a percursos mais infantis, carrosseis e shows para quem não aproveita este tipo de brinquedo.

Um dos pontos fortes do Six Flags são as montanhas-russas temáticas — o nível de detalhe nas atrações dedicadas ao Batman e à Mulher-Maravilha, por exemplo, costumam encantar visitantes.

Parque XCaret, Cancún, no México

Com uma pegada bem diferente do Six Flags, o XCaret se apresenta como um parque aquático e "ecoarqueológico", cujas atrações destacam as belezas naturais e o aspecto educacional na promoção do Mar do Caribe e da Riviera Maia. No geral, quem visita acaba relaxando em suas praias, conhecendo espécies animais em percursos com o de seu aviário, mergulhando e assistindo a espetáculos da cultura mexicana. Ideal para famílias ou para quem não procura adrenalina.

Parque Mundo Aventura, Bogotá, na Colômbia

Apesar do nome, o Mundo Aventura é o típico parque para toda a família, com atrações como tiro ao alvo, carrossel, montanhas-russas (não tão radicais), roda-gigantes, carrinhos de bate-bate e trenzinho. No entanto, há sim alternativas para quem procura fortes emoções como tirolesa, além de um balanço vertical em queda livre e uma gangorra que leva os visitantes às alturas.

Outras atrações bem diversas do seu menu incluem um cinema 5D, um toboágua e áreas dedicadas a animais.

Fantasialandia, Santiago, no Chile

Assim como o anterior, o Fantasilandia também possui bastante diversidade de atrações, mas há mais oferta de passeios radicais em montanhas-russas e até quedas livres de 35 metros de altura no Xtreme Fall. Outro brinquedo, o Fly Over, leva os visitantes a sobrevoar o parque a 80 metros do chão. Toboáguas, trenzinhos, carrosseis e jogos variados de parque, assim como boliche, também animam toda a família.

Mundo Petapa, Cidade da Guatemala, na Guatemala

Apesar de menor que outros da lista, o Petapa valoriza a história e a paisagem da Cidade da Guatemala em suas atrações, a maior parte delas dedicadas a crianças como trenzinhos e outras atividades lúdicas. Há também uma boa gama de brinquedos aquáticos, para refrescar em dias de intenso calor, e zoológico que convida visitantes a conhecerem a fauna local.

Parque Nacional del Café, Quindio, na Colômbia

Situado no coração da zona cafeicultora da Colômbia, o parque explora a localização em algumas atividades, como passeio a cavalo, visita educativa ao Museu Interativo do Café e até degustações, mas a maior parte de suas atrações focam na diversão da família toda. Há áreas dedicadas à adrenalina, com montanhas-russas, torres de queda livre, corrida de kart e corredeira, mas também opções mais tranquilas como carrinhos de bate-bate, trens, teleféricos e mais.

Parque de la Costa, Buenos Aires, na Argentina

Maior parque temático da Argentina, ele tem um perfil similar ao Fantasialandia de Santiago, com cardápio variado de emoções nas atrações que acabam satisfazendo toda a família, em suas diferentes faixas etárias. Mas quem gosta de aventura não vai sair entediado com as diversas montanhas-russas, uma delas aquática, ou circuito suspenso de trilha.

El Salitre Magico, Bogotá, na Colômbia

O Salitre Magico é daqueles parques verdadeiramente temáticos, que não economizam em atrações imersivas, como castelos mal-assombrados, ou brinquedos e shows inspirados em personagens da mitologia do próprio complexo. Em termos de intensidade, há atrações das mais radicas às infantis, atendendo a toda família, como é o perfil de diversos outros parques da América do Sul.

Ao comprar ingressos pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.