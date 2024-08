Apocalipse da banana? Cientista desvenda fungo que ameaça a fruta no mundo

Você sabia que as bananas que você come hoje não são do mesmo tipo do que aquelas que as pessoas comiam há algumas gerações? A banana que você pode ter comido no café da manhã hoje é uma variedade chamada banana Cavendish, enquanto a que estava nos supermercados até a década de 1950 era uma variedade chamada Gros Michel, que foi exterminada por uma doença chamada murcha de Fusarium da banana (em inglês, Fusarium Wilt of Banana, ou FWB).