8 mil doramas e 3.500 filmes: iQiyi, a gigante de streaming da Ásia disponível no Brasil

Em estratégia de expansão pela América do Sul, a iQiyi, maior plataforma de streaming de vídeo da Ásia e já referida como a "Netflix da China", disponibilizou este mês o seu catálogo completo de filmes e séries com legendas em português. Além de conteúdo gratuito, a iQiyi tem assinaturas de diferentes tipos, e o catálogo completo pode ser acessado com um plano de R$ 9,90 no primeiro mês. Com a assinatura, o usuário tem acesso ao conteúdo de mais de 8 mil doramas chineses, coreanos, tailandeses, filipinos e de outros países asiáticos, além de shows de variedade, animes e mais de 3.500 filmes.

O catálogo inclui algumas das séries asiáticas mais vistas do momento, como os dramas Love’s Rebellion, A Beautiful Lie, Strange Tales of Tang Dynasty II - To the West, Fangs of Fortune e The White Olive Tree. Produções em alta no catálogo atualmente incluem Hard Noble Lady, For the Young Ones, Sunset x Vibes e Love Sea. O cardápio completo de produções pode ser conferido no site oficial da plataforma.

Como são os planos de assinatura

A iQiyi possui um catálogo gratuito, mas disponibiliza dois planos para assinantes que desejam acesso ao catálogo completo: tanto o Premium quanto o Standard oferecem o primeiro mês por R$ 9,90, mas o Standard passa a custar R$ 29,90 a partir do segundo mês (plano anual por R$ 299,90) e o Premium cobra R$ 39,90 a partir do segundo mês (plano anual por RS$ 399,90).

Enquanto o acesso gratuito tem qualidade mais baixa de resolução, anúncios e permissão de apenas uma tela, o plano Standard tem qualidade de 1080P e o Premium de 4K. O número de telas simultâneas por usuário também aumenta com cada plano.

A chegada ao Brasil faz parte da estratégia global da iQiyi de expandir a oferta de entretenimento asiático a novos mercados, disse Leo Geng, vice-presidente sênior do iQiyi, em comunicado. "Conteúdos originais chineses do iQiyi foram bem recebidos nos mercados de língua espanhola no ano passado. Com a expansão para o Brasil este ano, ampliaremos o alcance de nossos conteúdos premium para um público que já é grande fora da Ásia."

Além do Brasil, a iQiyi anunciou sua estratégia de expansão na América do Sul com operações de streaming no México, Peru, Chile, Argentina e Colômbia. Os países poderão acessar o conteúdo da plataforma com legendas em espanhol.