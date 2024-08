Tiago Abravanel recorda relação com Silvio Santos: 'A profissão nos uniu'

Tiago Abravanel, 36, contou como foram as honrarias fúnebres de seu avô, Silvio Santos, falecido no último sábado (17), aos 93 anos.

O que aconteceu

Segundo o ator, o próprio Silvio desejava uma cerimônia mais intimista, restrita aos familiares e pessoas próximas. "Foi como ele queria: simples. Com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos, os amigos mais próximos, os colegas de trabalho - profissionais que estão com ele há muitos anos. Claro que o momento da despedida foi muito doloroso, mas foi muito especial, porque foi como ele queria: sem ostentação, sem alarde... Todo mundo junto, se cuidando, se abraçando e lembrando do que ele foi para cada um", detalhou ele, em entrevista ao Fantástico (Globo).

Tiago celebrou as homenagens que o avô recebeu em todas as emissoras de TV aberta. "Acho que a surpresa é entender a grandiosidade dele nesse lugar. Não é sobre a guerra da audiência ou qualquer coisa do tipo. Eram todos celebrando a vida do maior."

O artista citou ver televisão e lavar louça como os principais hobbies do Homem do Baú em seus últimos anos de vida. "A vida dele era assistir a televisão. E agora, no final, então, era séries, filmes, o dia inteiro. Acho que agora, mais para o fim, ele descobriu a internet."

Tiago não conviveu muito com Silvio na infância, mas se aproximou dele depois de se descobrir o ator - eles costumavam ir ao teatro juntos. "Conforme eu fui me profissionalizando, a profissão nos aproximou nessa relação de intimidade. Eu entrei como se eu tivesse entrado no mundo dele, o que foi um presente também, porque tive a oportunidade de sentar com ele, ouvir conselhos, coisas que eu não tive na infância. E poder ouvir do mestre."

Quando Tiago foi trabalhar na Globo, Silvio o aconselhou a sempre se valorizar. "Me disse: 'seja muito feliz, faça o que você sempre quis fazer e saiba o seu valor'."