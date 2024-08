Superlua azul: saiba como observar o fenômeno que deixa lua 'maior'

A superlua azul acontecerá nesta segunda-feira (19) e poderá ser vista de qualquer lugar do Brasil. O fenômeno acontece quando o corpo celeste está mais próximo da terra, o que faz com que ela pareça maior. A superlua azul começa a partir das 15h45, mas é mais fácil vê-lo ao anoitecer.

Em média, a distância entre a Terra e a Lua é de 382 mil km. Com a de hoje, nosso satélite natural estará a uma distância bem menor, de 357 mil km da Terra. A descoberta do fenômeno foi feita em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, que observou a Lua 90% mais próxima do que o normal da Terra.

Você pode ter visto por aí que a próxima superlua azul só acontecerá em 2037, mas a Nasa explica que há diferenças entre os fenômenos mensais e sazonais. A que vemos hoje é a sazonal: as luas azuis sazonais ocorrem quando há quatro luas cheias em uma única estação.

Já na definição mensal, como o nome diz, seria uma superlua azul quando o mesmo mês contar com duas luas cheias - e a segunda ganhará esse nome. Essa, sim, deve acontecer apenas em 31 de janeiro de 2037.

Como observar?

Diferença em perspectiva de uma superlua e uma microlua Imagem: Catalin Paduaru

A Lua já estará no céu a partir das 15h45, no lado oposto da que o sol se põe. Mas é mais fácil vê-la ao anoitecer, por volta das 17h50.

Dica 1: quem tiver uma vista desobstruída poderá acompanhar o fenômeno.

É muito simples observar. Basta olhar para a direção leste, ou seja, o lado oposto em que o Sol estiver se pondo, e encontrar a Lua próxima ao horizonte.

Dica 2: atenção ao horário.

O melhor momento para observar a Lua é justamente a primeira hora após nascer, pois ela parece ainda maior, devido aos referenciais terrestres, como prédios e árvores, e pode apresentar belas variações de tonalidade (amarelada, alaranjada e até avermelhada), por causa da interação com a atmosfera. Quando estiver mais alta no céu, ela continuará igualmente ou até mais brilhante -- mas nos parecerá menor e bem branca, apenas com o pano de fundo das estrelas. A lua ficará visível até o dia amanhecer, percorrendo o céu de leste a oeste.

Dica 3: você ainda tem tempo.

Se não conseguir observar hoje, tente amanhã (20) ou mesmo na quarta-feira (21), quando ela ainda estará superiluminada. O horário exato em que ela nasce em sua cidade em cada dia pode ser consultado em apps de observação astronômica, como Stellarium, Star Walk, Star Chart, Sky Safari ou SkyView.

*Com informações de reportagem publicada em agosto de 2023