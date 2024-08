Saryne: Silvio estaria orgulhoso de cobertura leal e digna de Portiolli

Celso Portiolli comandou a cobertura da morte de Silvio Santos no Domingo Legal de forma emocionante.

A emissora demorou para dar a notícia, mas quando o fez, retomou a vida e carreira de Silvio de forma comovente, diz Chico Barney. "Foi muito bonito e representativo".

O apresentador acabou sendo o grande destaque na cobertura da morte de Silvio, diz Bárbara Saryne. "Senti a gratidão dele pelo Silvio, a lealdade, e ao mesmo tempo o quanto ele está preparado e o quanto é um bom apresentador".

É perceptível que um dos assuntos favoritos de Celso é justamente Silvio Santos, acrescenta Chico. "Ele é muito fã, muito grato. Fez um trabalho extraordinário nesse fim de semana, com certeza o mais difícil da carreira dele, mas com muita habilidade e sentimento".

Em seguida, foi exibido um documentário com toda a história de Silvio. "Silvio estaria orgulhoso. Até do momento de não ter tirado o desenho do ar [para dar a notícia da morte]", diz Saryne.

Cobertura da morte foi alegre e justa

A quantidade de homenagens concedidas por outras emissoras é uma consequência da forma como a história de Silvio Santos se cruza muito com a da televisão, diz Bárbara Saryne. "As homenagens foram justas e acabaram tendo o tom que ele queria: uma cobertura alegre, retomando momentos positivos. Mesmo triste, pudemos sorrir em vários momentos", disse.

Silvio impactou a vida de pessoas comuns, lembra a comentarista, e isso refletiu nas homenagens. "Sem muito roteiro, a gente se sentiu acolhido", diz. "O modo como a Globo lidou, muitro tranquila e alegre, contribuiu para o tom dessa cobertura (...) Fiquei arrepiada e emocionada em vários momentos".

Assista à íntegra do Central Splash:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso