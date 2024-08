Caçula, Renata Abravanel foi preparada por Silvio Santos para gerir império

Silvio Santos morreu neste sábado (17), mas a sucessão de suas empresas começou há muito tempo.

Em 2016, uma consultoria foi contratada para resolver um rombo nas contas do SBT e começar a pensar quem substituiria o dono do canal. O nome de Renata Abravanel, 39, a "filha número 6" de Silvio, já aparecia como alguém que poderia gerir o império do pai.

Sucessora

Caçula de Silvio Santos, Renata é apontada como sucessora do pai na administração dos negócios. Discreta e avessa aos holofotes, Renata prefere trabalhar nos bastidores e desde 2020 está na Presidência do Grupo Silvio Santos. Ao lado de Daniela, ela divide o comando do SBT.

Ela é formada em administração pela Universidade Liberty, dos EUA. Em 2022, concluiu um curso de cinco anos focado em presidência de empresas, em Harvard.

Renata falou pela primeira vez sobre os planos de sucessão em 2014. "É óbvio que estamos trabalhando nisso, toda função importante tem que ter um plano B. Porém, Silvio Santos é insubstituível. Meu pai é meu mentor. Gosto de observar como ele conduz reuniões, sua visão e o jeito como trata as pessoas. Eu duvido que ele vá se aposentar tão cedo", disse em entrevista Contigo!

Em entrevista para Splash, em 2022, deixou claro que sua formação foi pensada para gerir o império da família. "Eu e meu pai conversamos muito ao longo de momentos importantes na minha vida, desde a escolha da faculdade até meu primeiro emprego. Sem dúvida meu pai é um exemplo, uma referência e uma verdadeira inspiração para mim. Tudo que ele conquistou com muito suor e as vidas que ele conseguiu tocar através do talento e do trabalho dele."

Em 2021, anunciou que havia desativado todos os aplicativos de redes sociais do celular. "Por favor não levem para o pessoal se eu não responder, não parabenizar nas grandes datas, ou não estiver tão atualizada quanto aos status matrimoniais, familiares e profissionais. Desconectei para focar nas coisas que me fazem bem e que são importantes para mim. Infelizmente rede social virtual não se encaixava nesse critério— para mim", escreveu.

Desde 2015, Renata é casada com Caio Curado, com quem tem dois filhos, Nina, 5, e André, 3.