'Renascer': João Pedro cai para trás com premonição sobre morte de seu pai

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), João Pedro (João Pedro) fica impressionado com premonição de Inácia (Edvana Carvalho) sobre José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Tudo começa com a mudança de Sandra (Giullia Buscacio) com o marido para a fazendo de Inocêncio. Como o dono da casa está morando com Aurora (Malu Mader), o casal decide dormir em seu quarto, mas são expulsos por José Bento (Marcello Melo Jr.).

Após a briga com o irmão, João Pedro decide dormir no quarto de hóspedes. "Pode deixar, Inácia... eu e Sandra vamos ficar mais confortáveis aqui. Até porque quando painho voltar ele vai ter o quarto dele", diz ele para a mãe de Ritinha (Mell Muzzillo).

Depois disso, Inácia faz uma premonição sobre o futuro do patrão. "Sinto que quando ele voltar vai ser para ir para junto de tua mainha!", afirma a mulher deixando João assustado.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.