Perline: Se não quer homenagear Silvio, Sheherazade devia ficar em silêncio

Gabriel Perline e Dieguinho Schueng criticaram a postura de Rachel Sheherazade, 50, em meio à repercussão da morte de Silvio Santos. A jornalista não fez nenhum comentário lamentando o falecimento do ex-patrão - a quem processou por assédio moral - e postou uma aparente indireta ironizando a comoção nacional.

Perline entende que Rachel perdeu uma ótima oportunidade de ficar - ou seguir - calada. "Eu entendo de verdade a Rachel. Ela, na condição de suposta vítima de assédio moral, tem todo o direito de guardar as suas mágoas, de ter o seu rancor. Mas, nessas horas, o silêncio é a melhor fala. Ninguém é obrigado a se posicionar sobre absolutamente nada", comentou ele, no Central Splash.

O colunista entende o post da ex-Fazenda como uma atitude infantil. "Fico triste pela Rachel. Enquanto ela estava quieta, estava ótimo. Mas vir de indireta, como se fosse uma adolescente de 12 anos que está aprendendo a mexer em redes sociais, não dá."

Ele entende que faltou, da parte de Rachel, timing e respeito pelo luto dos fãs. "Por mais que ela venha justificar, no futuro, que essa publicação não tem nenhuma relação com a morte do Silvio Santos, o timing não foi bom. Se não quer prestar homenagem, fique em silêncio. É melhor do que se prestar a esse tipo de papel."

Post de médico de Silvio Santos pode ter incomodado fãs

Gabriel Perline comentou também o texto publicado pelo médico geriatra Victor Dornelas, responsável pela saúde de Silvio Santos, em homenagem ao finado paciente. Pouco após compartilhar a mensagem, Dornelas a apagou de suas redes sociais, sem maiores explicações.

O colunista pensa que o post tão pessoal do médico pode ter incomodado os fãs do Homem do Baú. "Tudo, desde a internação do Silvio, foi tratado de forma muito fechada. Aí vem o médico e traz uma informação de dentro do hospital. Os fãs devem ter ficado incomodados - afinal, se nem a família trouxe detalhes, por que ele estava trazendo?"