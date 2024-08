Pra lá de mil episódios: conheça os 'animes eternos' do Japão

Quem vê "One Piece" com seus mais de mil episódios nem imagina que vários outros animes já atingiram essa marca bem antes. Embora não cheguem até o Ocidente, alguns animes estão em exibição há décadas no Japão, conquistando crianças e adultos com histórias que nunca vão acabar.

Splash reúne alguns desses "animes eternos" que bombam em audiência e em venda de produtos no Japão.

"Sazae-san" (1969)

Anime "Sazae-san" Imagem: Reprodução/TCJ

"Sazae-san" é baseado em uma tirinha criada por Machiko Hasegawa e publicada no jornal Asahi Shimbun. É um dos mais tradicionais animes da história do Japão.

Conta a história de uma família japonesa naquele Japão pós-Segunda Guerra Mundial. A trama continua até hoje, sendo uma representação de família japonesa, semelhante a "A Grande Família" para os brasileiros.

O anime é exibido na Fuji TV desde 1969 e tem mais de 2.600 episódios. Ainda que seja gigante no Japão, a personagem é quase desconhecida deste lado do globo.

"Doraemon" (1973/1979/2005)

Anime "Doraemon" Imagem: Reprodução/Shin-Ei Animation

"Doraemon" é um dos mais reconhecíveis personagens japoneses, tendo aparecido até na Olimpíada de Tóquio. Também é bem mais famoso que o anime anterior, pelo menos fora do Japão. A série é baseada no mangá da dupla Fujiko Fujio e conta a história do desastrado garoto Nobita, que recebe a ajuda de um gato robô enviado do futuro para ajudá-lo.

"Doraemon" teve um curto anime de 26 episódios em 1973, mas ganhou nova série de 1979 a 2005. Neste ano, o elenco foi renovado e continua em exibição até hoje, com mais de 3.200 episódios. Além disso, conta com inúmeros produtos licenciados e filmes que são sucesso de bilheteria.

Acredite ou não, mas "Doraemon" já passou no Brasil. Alguns episódios da série de 1979 foram exibidos no final dos anos 1980 pela Manchete (com o nome "Super Gato") e episódios da série de 2005 foram lançados em streaming. Parte dos longas recentes da franquia também estão disponíveis no Max e Netflix.

"Detective Conan" (1996)

Anime "Detetive Conan" Imagem: Reprodução/TMS

Em meio a várias histórias sobre famílias japonesas, "Detective Conan" se destaca por ser o maior anime baseado em mangá shonen. Tem mais de 1.100 episódios. Sim, é maior até que "One Piece"!

Criado por Gosho Aoyama, o anime mostra o detetive adolescente Shinichi Kudo sendo atacado por uma gangue maléfica e ingerindo uma droga que o deixa com o corpo de dez anos. Agora com o nome de Conan Edogawa (o novo nome veio do autor do Sherlock Holmes) ele investigará casos até conseguir encontrar pistas sobre essa organização misteriosa.

"Detective Conan" é um fenômeno no Japão, vendendo produtos licenciados e arrastando milhões de fãs aos cinemas com seus filmes anuais. Alguns deles foram lançados em streamings do Brasil! O começo do anime está disponível na Crunchyroll e vale a pena assistir, pois cada episódio é um caso diferente.

"Soreike! Anpanman" (1988)

Anime "Anpanman" Imagem: Reprodução/TMS

Quem vê o personagem com cara de pão em produtos licenciados nem imagina que ele foi criado em um contexto muito triste. O autor Takashi Yanase participou da Segunda Guerra Mundial e passou fome em várias situações. Ele criou um herói cujo objetivo é alimentar pessoas famintas com seu próprio corpo.

"Anpanman" veio de uma série de livros ilustrados que começou a sair em outubro de 1973. O personagem só estourou mesmo com as versões em anime, que já ultrapassaram a marca de 1.500 episódios.

"Crayon Shin-chan" (1992)

Anime "Crayon Shin-chan" Imagem: Divulgação/Shin-Ei Animation

Cansado de desenhos mostrando famílias japonesas corretinhas? Pois "Crayon Shin-chan" é seu anime. A produção acompanha o dia a dia do atormentado moleque que atazana sua mãe. É o terror da escolinha e ama mostrar sua bunda em uma dancinha sugestiva.

Com mais de 1.200 episódios, o anime "Crayon Shin-chan" é uma adaptação do mangá homônimo de Yoshito Usui, morto em 2009. O personagem faz muito sucesso no Japão e tem muitos filmes e séries spin-off. Recentemente ele teve até um crossover com a franquia "Pretty Cure".

Mas "Shin-chan" não causa confusão apenas com seus pais. Em 2002, o anime foi lançado no Brasil através do canal pago Fox Kids e seu teor ácido chamou a atenção de autoridades. O anime foi proibido de ser exibido por César Maia, então prefeito do Rio de Janeiro, e saiu do ar, retornando apenas anos depois no canal Animax.

"Chibi Maruko-chan" (1995)

Anime "Chibi Maruko-chan" Imagem: Divulgação/Nippon Animation

Mais uma série familiar de sucesso, "Chibi Maruko-chan" acompanha a vida da pequena Momoko Sakura, garota que vive com seus pais, avós e irmãs mais velhas. As histórias são quase autobiográficas, com a autora Momoko Sakura contando seus "causos" da infância.

"Chibi Maruko-chan" virou anime, filmes para cinema, jogos de videogame e teve seu mangá shoujo publicado até 2022. O anime já ultrapassou os 1.300 episódios e continua em exibição com muito sucesso.

"One Piece" (1999)

Anime de One Piece Imagem: Divulgação/Toei Animation

E chegou a hora de falar do mais conhecido dos otakus no mundo inteiro atualmente, a ponto de nem precisarmos contar aqui a sinopse do anime. "One Piece" é uma adaptação do mangá de Eiichiro Oda e começou a ser exibida em 1999. O anime tomou algumas liberdades para não ultrapassar os quadrinhos, às vezes com fillers e às vezes contando a história bem devagar.

O anime de "One Piece" tem mais de 1.100 episódios e todos estão disponíveis na Crunchyroll, com legenda. A Netflix tem lançado o anime em blocos e com dublagem.