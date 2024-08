MC Daniel anuncia que vai ser pai: 'Maior sonho da minha vida realizado'

MC Daniel anunciou nesta segunda-feira (19) que será pai.

O que aconteceu

O cantor publicou um vídeo ao lado de sua namorada, a influenciadora Lorena Maria. Na publicação, o casal segura um teste de gravidez com resultado positivo.

O funkeiro comemorou. "Maior sonho da minha vida vai ser realizado."

O romance dos dois começou a ser especulado em maio. Naquela época, eles já estariam se relacionando, e Lorena teria conhecido os avós do cantor, de acordo com o Extra.

Maria assumiu relação com Daniel durante viagem a Fernando de Noronha. Nos stories de seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou fotos românticas ao lado do funkeiro.

Lorena Maria é o primeiro relacionamento público de MC Daniel desde o fim da relação com Mel Maia. O cantor chegou a se envolver com Yasmin Brunet, mas foi apenas um affair, sem envolvimento sério.