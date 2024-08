Luiz Fernando Guimarães quer humanizar vilão de Elvis: 'Vão odiar um pouco'

Vivido por Tom Hanks no cinema, o Coronel Parker ganhará vida no musical "Elvis: A Musical Revolution" pelo talento de Luiz Fernando Guimarães, 74. O ator quer humanizar a imagem do empresário, marcada por não deixar Elvis Presley levar o seu "rock and roll" para além das fronteiras dos Estados Unidos.

Ele tem essa tirania. É um comandante e se envaidece com o poder. Ao mesmo tempo, é um cara muito trabalhador e não é só um vilão que quer tirar proveito das coisas. Ele tenta negociação para levar Elvis para os lugares. Por isso, acho que Elvis não saiu da América, porque ele tinha medo e isso foi prejudicial a ele. Luiz Fernando Guimarães, em entrevista exclusiva para Splash

Luiz Fernando diz que Elvis foi beneficiado pelo astuto empresário mesmo sem investir na carreira internacional. "Os Estados Unidos inteiro amando Elvis, eram as mulheres tirando calcinha, uma verdadeira loucura. Quando o Coronel começa a ver isso, ele fala: 'Meu Deus, tenho uma joia na mão. Vou pegar esse garoto para mim'. E começou a trabalhar. Era um cara que se aproveitava da situação, no bom sentido."

O público vai sair com uma imagem boa [de Parker]. Vai odiar um pouco ele, não podia fazer isso, mas o personagem é real e tem todos os sentimentos que um ser humano teria.

"Intenção é humanizar o personagem"

Luiz Fernando Guimarães aceitou o convite para interpretar o empresário de Elvis Presley no primeiro contato com o diretor Miguel Falabella. "Fui impactado por Elvis desde a minha infância, acompanhei muitos momentos dele. Por acaso, assisti quatro vezes a cinebiografia de Elvis com Tom Hanks fazendo o papel do agente e, então, quando veio o convite de Miguel para interpretar o Coronel Parker, foi inevitável. Confirmei imediatamente."

Ator não esconde que o desafio vem com o clássico "frio na barriga", mas o sentimento de que o trabalho será um sucesso é motivação. "Intuição [me fez aceitar]. Foi num momento bom. Vou encontrar gente que gosto muito, um pessoal que canta e dança, que eu já estive em outros momentos na minha vida e que foi muito bom. É puramente intuição [para aceitar]."

Construção do Coronel Parker traz mistura de vilania e humor que ficou marcado em trabalhos de Guimarães em "Minha Nada Mole Vida" e "Os Normais". "Os dois estão juntos. Não tem muita diferença. Sou um cara sério, faço humor, mas nunca fui um humor debochado."

Leandro Lima e Luiz Fernando Guimarães interpretam Elvis Presley e Coronel Parker em musical Imagem: Jairo Goldflus

[Público] não vão ter muita dificuldade [de me ver vilão]. Eles já vão ver, é meio Tom Hanks, é meio Luiz Fernando, é o que aprendi de interpretação. É claro que a gente vai moldando de acordo com o tempo. No todo, as pessoas vão ter a noção de quem é realmente esse personagem do Coronel Parker.

Coronel Tom Parker é dono de uma biografia polêmica. Foi ex-militar, trabalhador de circo e ajudou a construir o sucesso do astro do rock. "Minha intenção é humanizar o personagem. A gente está aqui para isso, a gente filtra, a gente tem que colocar ele humano para que o público perceba. Não podemos ser uma máquina de interpretação. A função de qualquer ator em relação a qualquer personagem é humanizar e deixar que o público consiga ver o que quer, o que não quer, entendeu?".

"Elvis: A Musical Revolution"

Quando Qui. a dom., às 20h; sáb. e dom., às 16h. Até 1º de dezembro

Onde Teatro Santander (av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 2.041, São Paulo)

Preço De R$ 19,50 a R$ 380

Classificação 10 anos

Elenco Leandro Lima, Luiz Fernando Guimarães, Caru Truzzi

Direção Miguel Falabella

Ingressos sympla.com.br