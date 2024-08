Lívia Andrade conta como soube da morte de Silvio Santos: Soco no estômago

Lívia Andrade, 41, falou sobre o luto pela morte de Silvio Santos no último sábado (17). Ela trabalhou durante anos com o Homem do Baú no SBT.

A apresentadora soube por telefone que o ex-chefe havia falecido. "Eu já tinha acordado, mas estava na cama, né? Meu telefone bombando, ligação, chamada... Não atendi ninguém, porque de alguma forma já sabia o que vinha pela frente. Algumas horas mais tarde, eu peguei o telefone e realmente vi do que se tratava", revelou, em entrevista ao Splash Show.

Lívia diz que se sentiu como se levasse um "soco no estômago" ao receber a informação. "Senti 10% desse sentimento quando saí do SBT e ele não estava ali para me despedir pessoalmente. Recebi um soco no estômago."

Ela afirma ter lutado muito para não cair em prantos enquanto homenageava Silvio no Domingão com Huck (Globo). "Eu detesto chorar, demonstrar sentimentos. Gosto de ter momentos assim, extremamente reservados e sozinha. Mesmo no programa, eu estava tremendo, meu corpo tremia, meus nervos estavam todos contraídos, minha cabeça doía, e eu tentando controlar esse choro..."