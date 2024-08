Leão chora ao lamentar morte de Silvio Santos: 'Conexão sem palavras'

Leão Lobo comentou seu pesar pela morte de Silvio Santos. O dono do SBT faleceu na manhã do último sábado (17), aos 93 anos.

Muito emocionado, Leão comentou que o Homem do Baú exerceu papel fundamental em sua carreira. "Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Alguém que soube me ler muito bem e usar essa leitura na televisão e na minha carreira. Ele praticamente fez acontecer minha carreira, de um jeito muito forte", declarou ele, indo às lágrimas, no programa Splash Show.

O jornalista considerava Senor Abravanel seu amigo pessoal, com quem mantinha uma conexão acima das palavras. "Silvio não era uma pessoa de fácil afeto, mas, ao longo do tempo, percebi que ele muito doce e carinhoso. No Troféu Imprensa, praticamente todos esses anos, eu estive presente, porque ele sabia as pessoas que queria ter ali e sabia usar o que tínhamos de melhor. Era uma ligação sem palavras às vezes."

Yas Fiorelo consolou Leão e foi empática à dor dele pela perda do amigo. "Você tem todo o direito de chorar. Não tem problema nenhum você chorar. Todo mundo aqui sabe o quanto você é carinhoso, o quanto é uma pessoa grata, e eu acho isso muito lindo em você."

Por que Festa de Barretos virou uma 'superação' para os sertanejos?

Vítor Balciunas deu detalhes sobre a Festa do Peão de Barretos, que está acontecendo desde o último dia 15 (quinta-feira) na cidade do interior paulista.

O repórter entende que a edição deste ano do evento significou uma oportunidade de superação para astros sertanejos. "Esta edição do evento veio com um quê de superação para este pessoal. Todo mundo veio aqui trazer uma questão nova. Luan Pereira, por sua vez, passou mal no palco [dias antes], mas entregou tudo de si no show!"