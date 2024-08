Justiça bloqueia passaportes de Lexa e Guimê por dívida de imóvel em SP

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio dos passaportes de MC Guimê e Lexa em processo que analisa dívida na compra de um imóvel pelo cantor, em 2016, em Alphaville (SP). A informação é do portal LeoDias.

O que aconteceu

Apesar da dívida ser de MC Guimê, a cantora é citada em processo por ter sido casada com o funkeiro. Guimê e Lexa seguem sem pagar os valores devidos e as buscas de bens não tiveram sucesso, sendo consideradas "infrutíferas". No entanto, o processo pontua que o ex-casal tem "padrão de vida bastante elevado", divulgou o portal.

Os cartões de crédito e as carteiras de habilitação dos dois vão continuar ativos, mas ainda podem ser bloqueados, diante de análise futura. Em 2023, a Justiça de São Paulo autorizou que 30% dos rendimentos mensais de Lexa fossem penhorados até o pagamento completo da dívida de Guimê sobre a casa.

Em 2023, o cantor perdeu uma ação contra os donos do local e foi condenado a pagar os advogados da parte que venceu o processo. A Justiça pedia R$ 421 mil, mais correção, mas, diante da falta de contato com os artistas, uma decisão mais rígida foi tomada porque "a parte devedora não arca com suas obrigações, mas apresenta estilo de vida incompatível com a busca de bens realizada".

Splash procurou as assessorias dos artistas, assim como os advogados que defendem quem acusa o ex-casal, mas não houve retorno até a publicação desta nota. Texto será atualizado se houver respostas.