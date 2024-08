Jenny Miranda desabafa sobre relação com Bia: 'Me sinto um lixo'

Jenny Miranda usou suas redes sociais para desabafar sobre o conflito com a filha, Bia Miranda.

O que aconteceu

A influenciadora abriu uma caixa de perguntas no seu Instagram e foi questionada sobre maternidade e desabafou. "Criar um filho com tanto amor e carinho, abdicar de várias coisas, se doar 100% para ela, e depois vê-los crescer e inventar várias histórias mentirosas para ganhar fama e dinheiro, mantendo a mentira mesmo sabendo das dificuldades que passamos juntas."

Não há motivo para esse ódio, apenas o medo de que a verdade venha à tona e a fama se perca. Triste. Jenny Miranda

Na sequência, ela foi perguntada diretamente como se sentia com relação aos conflitos com Bia. "Um lixo, impotente, triste, com vários sentimentos, inclusive a ingratidão! Mas não me arrependo de ter largado minha vida para criar ela. Ela é minha filha e sempre será muito amada, assim como meu neto."

Jenny finalizou que sempre estará aberta para a filha. "Sou mãe, e mãe ama incondicionalmente, não importa o que aconteça. Meu coração de mãe sempre estará aberto!"