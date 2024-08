Fabiana Justus comemora 1º ano do filho com festa intimista: 'Só família'

Em tratamento contra leucemia, Fabiana Justus comemora o aniversário de 1 ano do filho, Luigi, com festa intimista.

O que aconteceu

A influencer contou que só convidou a família para o evento. Mesmo assim, ela e o marido, Bruno Levi D'Ancona, decidiram fazer uma festa em um buffet infantil com decoração inspirada no Mickey.

Em seus stories no Instagram, a filha de Roberto Justus explicou a escolha. "O Luigi simplesmente ama o Mickey, é apaixonado, então decidi fazer a festa de um ano do Mickey. Só que quis fazer com essa pegada mais vintage, porque tem a ver com os outros mesversários, que fiz todos com uma pegada mais vintage, da nossa época. Achei que ficou tão legal, está tão lindo."

É uma festa pequena, só para a minha família, mas não poderia deixar passar em branco. Queria comemorar em grande estilo, o Luigi merece e estamos comemorando muita coisa hoje , declarou Fabiana Justus.