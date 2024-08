Estrela da Casa: Thiaguinho fará dueto com Gael Vicci ao som de Seu Jorge

Nesta segunda-feira (19), o Estrela da Casa (Globo), contará com a presença de Thiaguinho, 41, que dará dicas para os participantes e fará um show para o público de casa.

Jam Session

A dinâmica 'Jam Session', que acontecerá às segundas-feiras no programa, contará sempre com a participação de um artista consagrado, que trocará experiências com os competidores no estúdio. Thiaguinho é o primeiro cantor ser convidado para o quadro. Ele também será o responsável por comandar um show nesta noite, que o público poderá acompanhar de casa.

O artista da semana também fará um dueto com o vencedor da prova Estrela da Semana, que desta vez consagrou Gael Vicci como vencedor. Gael ainda não sabe que Thiaguinho é quem será seu par na apresentação.

O ator de 18 anos conversou com um produtor musical nesta manhã e preciso escolher entre três músicas para performar: "Eva" da Banda Eva, "Sina" do cantor Djavan e "Felicidade", de Seu Jorge. Gael optou pela canção de Seu Jorge.