Cubo de vidro a 120 m faz turistas 'flutuarem' sobre Balneário Camboriú

Desde 30 de maio, um cubo de vidro suspenso em um prédio de Balneário Camboriú permite aos visitantes experimentar a sensação de "flutuar" a 120 metros de altura.

Assim como observatórios de arranha-céus em Nova York ou São Paulo, o Summit BC — como se chama o ponto turístico — oferece vista 360º para a orla.

Segundo a Linde Vidros, empresa responsável pelos dois cubos de vidro da plataforma, cada um deles é composto por três vidros temperados de 10 mm cada. Estas placas são multilaminadas com uma película chamada sentryglass, que as une e, assim, garantiria maior resistência à estrutura.

"É cinco vezes mais resistente que um vidro comum", destaca. A atração fica na cobertura do Edifício Imperatriz, um prédio de 30 andares na tradicional Avenida Atlântica que foi um dos primeiros arranha-céus de Balneário Camboriú. Atualmente, a cidade possui sete dos 10 maiores prédios do Brasil.

Como é a visita?

Como os ingressos têm horário marcado, o visitante tem a entrada autorizada no espaço do Summit BC — que ainda oferece restaurante de gastronomia japonesa e café — automaticamente assim que o relógio marcar a sua vez. No entanto, uma vez lá dentro, é preciso literalmente entrar na fila para ter acesso aos cubos. Após conseguir uma senha, a fila virtual pode ser acompanhada nos telões espalhados no local.

O tempo médio de espera varia de 30 minutos a duas horas. Em dias de grande movimento ou fila, a permanência dentro dos cubos é de um minuto e meio por pessoa, no máximo. Em dias mais tranquilos, é possível ficar um pouco mais. Já a circulação pelos outros ambientes, como o restaurante e o café, é liberada — sem limite de tempo.

Não é permitido levar alimentos e bebidas para o observatório, apenas consumir o que é servido na casa, nas áreas designadas.

Nem toda roupa e calçado é permitida

Para conhecer o Summit BC, é preciso atenção ao traje. A equipe da atração recomenda o uso de óculos escuros no local, já que as diversas superfícies reflexivas utilizadas em toda a estrutura acabam tornando o espaço para lá de brilhante em dias de sol.

Aliás, justamente por causa dos pisos refletivos e superfícies espelhadas, é recomendado o uso de calça, bermuda ou meia-calça em caso de uso de saia ou vestido — para não acabar mostrando mais do que queria.

Saltos agulhas, botas pesadas de trabalho, chuteiras e outros calçados pontiagudos não são permitidos para a entrada no local, pois podem danificar o piso.

Posso levar criança e pet?

Menores de 10 anos precisam estar acompanhados de pais ou responsáveis. Pets não são permitidos; apenas animais de serviço devidamente documentados têm entrada autorizada.

Quanto custa o ingresso?

O bilhete do Summit BC sai por R$ 99,90, mas há preços promocionais dependendo da data. Por isso, é importante checar o site com antecedência.

Crianças de 5 a 12 anos, pessoas acima de 60 anos, estudantes, doadores de sangue e servidores públicos pagam meia-entrada, mas é preciso apresentar documento com foto, certidão de nascimento ou identificação oficial que justifique o desconto.

Pessoas com deficiência (PCD) também têm direito à meia-entrada se apresentarem documentação de sua condição expedida por órgão governamental, entidade de sociedade organizada ou atestado médico.

Como funciona a bilheteria?

Os ingressos são vendidos no local ou através do site do observatório e, como visto acima, têm dia e horário marcado. Existe uma tolerância de, no máximo, 30 minutos para atrasos. Quem não comparecer até lá, perde o bilhete.

Desistiu do passeio? É possível cancelar até sete dias após a compra e 48 horas antes da visita através do sac@summitbc.com.br. Não é possível remarcar os ingressos, exceto em caso de problemas de saúde comprovados por documentação médica.

Não esqueça: para entrar, é preciso levar o voucher enviado por e-mail após o pagamento, seja ele virtual ou impresso.

Summit BC

Horário (visita aos cubos):

Segunda a sexta, das 11h às 20h

Sábados e domingos, das 9h às 20h.

Endereço:

Av. Atlântica, n° 2554 - Cobertura do Edifício Imperatriz | Centro, Balneário Camboriú (SC)

Ingressos e mais informações:

summitbc.com.br