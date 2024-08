Preta Gil chega aos 50 e impressiona com skincare: 'Um ato de autocuidado'

Preta Gil acaba de completar 50 anos e, para ela, cuidar da pele é algo que vai muito além da aparência. "É um momento meu, um ato de autocuidado. Perpassa pela vaidade, mas passa pela minha saúde mental e pelo meu amor próprio", disse em entrevista exclusiva para Universa.

Com paciência para rituais de skincare, ela impressiona até os amigos com a disciplina. "Começo meu processo de cuidado com a pele logo após escovar os dentes. É um hábito. Primeiro lavo o rosto, passo o Mela B3 Sérum Antimanchas, da La Roche-Posay, depois aplico outros ativos recomendados pela minha dermatologista. E protetor solar", diz. Segundo ela, com apenas um mês e meio de uso deste sérum, até sua mãe percebeu a melhora em suas manchas no rosto.

Como sua casa tem muita incidência de raios solares, Preta diz que não dispensa o FPS. "Obviamente tem dias que eu esqueço ou que não tô afim de passar, mas normalmente é isso que eu faço", diz. Gente como a gente.

Por ter uma pele muito sensível, a cantora segue e usa apenas produtos indicados por sua médica. E para se livrar das bolsas abaixo dos olhos, ela optou por um gadget de beleza, aqueles aparelhos que vibram que podem ser usados após a aplicação de cremes.

Os principais cuidados com a pele de Preta Gil Imagem: Reprodução/Instagram Dudu Paduan

"Eu adoro ficar passando na pele junto com meus cremes e óleos essenciais. Mas sou muito alérgica, então não uso nada que não tenha sido autorizado pela Katleen da Cruz Conceição, minha dermatologista. Já aconteceu de eu comprar, usar e ter muita reação", conta.

E, claro, dá aquela dica que ouvimos da nossa mãe há tempos: nada de dormir de maquiagem. "Higienizo minha pele, limpo e hidrato em qualquer lugar. Não abro mão. Acredito que muito de eu chegar aos 50 anos com essa qualidade de pele e emocional é porque tenho as minhas rotinas, que passam pela fé, saúde, beleza e psicológico", diz.

Para retirar o make, ela usa água termal da La Roche-Posay. "É a que eu uso há anos. Borrifo no rosto em casa ou fora dela. Tenho até uma versão pequena para levar na bolsa e refrescar a maquiagem", diz.

Na necessaire da Preta - e itens para se inspirar

Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.