Carla Vilhena admite que CNN Brasil não atendeu suas expectativas

Carla Vilhena, 57, admitiu que se frustrou com as expectativas criadas por ela mesma sobre como seria trabalhar na CNN Brasil.

O que aconteceu

Vilhena disse ter pensado que o nome CNN lhe traria oportunidades e abriria portas, mas percebeu que não foi bem assim. Em entrevista ao podcast Vem Pod Chegar, a jornalista explicou que acreditou que poderia usar a estrutura da CNN Internacional, mas descobriu que praças como a da emissora no Brasil são franquias "isoladas" da matriz norte-americana.

Achei que eu fosse ter oportunidades de fazer uma coisa que eu sempre sonhei, que era cuidar de notícia internacional, de viajar, fazer entrevistas com pessos de outros países, usar a estrutura da CNN internacional, e não é assim que funciona. A CNN Brasil é franquia, isolada [da CNN EUA]. Então a expectativa que eu criei que não deu muito certo.

-- Carla Vilhena

A apresentadora destacou que foi para a versão brasileira do canal devido ao fato de "a CNN ser um nome internacional". "Se você chegar em qualquer lugar do mundo e falar que trabalha na CNN, todo mundo vai saber o que é. Então essa era a minha expectativa, eu acho".

Ela pontuou que precisou trabalhar com uma equipe reduzida e até celebrou quando o programa que comandava perdeu espaço na grade. "Encarei o desafio de fazer um jornal com poucos recursos na época, com equipe reduzida e um jornal extremamente longo. Quando [o jornal] passou de 3h de duração para 2h [no ar] eu fiquei extremamente aliviada. Noticiaram que a 'Carla perdeu espaço', e eu falei: 'Graças a Deus'. Estava enlouquecendo. Eu precisava ter um jornal mais coerente e não podia fazer aquilo com 3h de duração".

Apesar das expectativas frustradas, Vilhena ressaltou que sua experiência na CNN Brasil foi de muito aprendizado. "Aprendi a montar um jornal com certa coerência e organização, como lidar com várias pessoas envolvidas, todas ali quase que improvisando 100% do tempo".

Foi um grandessíssimo desafio e eu considero um ponto de virada na minha carreira. Foi o momento em que mais fui o que eu gostaria de ser a vida inteira, a pessoa responsável por cada palavra que diz, por cada informação que traz, por montar um jornal com a ajuda dos profissionais de lá que eram todos muito competentes.

Carla Vilhena foi contratada pela CNN Brasil em outubro de 2020 e pediu demissão em março de 2022. A apresentadora tem passagem de 24 anos pelo jornalismo da Globo até se demitir da empresa em 2018.