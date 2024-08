Bianca Rinaldi expõe mágoa por cobrança de Marlene Mattos: 'Engordou'

Bianca Rinaldi, 49, está marcada na história da TV brasileira como uma das eternas paquitas de Xuxa Meneghel, 61. Além do trabalho como assistente de palco, ela se formou atriz e emplacou trabalhos de sucesso em novelas como "A Escrava Isaura", "Chiquititas" e "Pícara Sonhadora", entre outros títulos.

Com exclusividade ao Splash Encontra, a artista abriu o coração para relembrar a vida de ginasta na adolescência, bastidores do programa de Xuxa, os melhores trabalhos como atriz na TV e a experiência de se tornar mãe de gêmeos durante a novela "Mutantes".

O que Bianca Rinaldi disse

Carreira artística de Bianca Rinaldi começou a ganhar vida aos 5 anos na ginástica olímpica. "Fui uma atleta profissional. O sonho era ir pras Olimpíadas, até conheci a Nádia Comaneci, que na época era a melhor do mundo. Então, passei por experiências muito legais. A minha infância foi ginástica olímpica e fiz até os meus 12 anos".

Ideia de se tornar a paquita paulista de Xuxa era vista por Bianca como impossível. "Com 15 anos veio o teste pra ser Paquita. Foi interessante porque, ao contrário de muitas meninas da época, não era o meu sonho ser Paquita. Minha mãe viu a Xuxa comentando e falou: 'Você já não tá fazendo um curso de modelo? Por que você não vai lá?". Falei: 'Mãe, não sei. Você acha que eu, aqui da Vila Sônia, vou sair pro Rio de Janeiro? Nunca que eu vou conseguir fazer isso'".

Comentei com a minha professora, que falou: 'Vamos, vou te levar. Claro que vai, é uma oportunidade totalmente positiva'. Ela que me levou até a produção, lá onde eles estavam recolhendo as fotos, e dei uma foto 3x4, não tinha book, não tinha nada. Preenchi a ficha e depois de dois meses que começaram a recrutar a gente. De 1.200 meninas, eles tiraram 40 e das 40 tiraram 5. Aí entrei entre uma das 5.

Assim como Xuxa Meneghel, Bianca Rinaldi também não guarda 100% de lembranças boas de Marlene Mattos. "Acho que todo mundo que conviveu com ela em algum momento passou [situação indelicada]. Entendo a posição dela de comandar mais de 300 pessoas, mas não é por isso que precisava agir da forma que muitas vezes ela agia, era sem necessidade. Ela podia ter esse comando todo, mas sem humilhar, né?".

Uma vez na Argentina a gente tava com uma roupa que era da dança do coco e ela falou: 'Bianca, cuidado que você engordou, hein?'. Eu falei: 'Não, Marlene, é que a saia tem que ficar aqui em cima, porque é uma saia grande'. E ela: 'Não tem desculpa, engordou'. É chato porque fala na frente de todo mundo, podia ter me chamado e dito: 'Bianca, tô achando que cê deu uma engordadinha. Cuida!'.

Paixão por cinema, novela e teatro fez a paquita estudar interpretação para expandir caminhos na TV. "Fiz a oficina de atores da Globo, que na época era muito forte e fiz vários cursos paralelos nas casas de teatro e do Rio. Assim, surgiu um teste pra eu fazer 'Malhação', passei e comecei como atriz."

Trabalho em "Pícara Sonhadora" rendeu o apelido de "Picara do Silvio" para a artista. "Sabe que isso foi o Silvio. Ele não deixou ninguém trocar o nome e foi o que foi a novela, um sucesso. Acho que ficou muito conhecida, a princípio, por conta do nome. Por que é pícara? É uma pessoa astuta e consegue tirar proveito das situações de uma forma correta."

Escrava Isaura alçou Bianca Rinaldi ao posto de grande atriz no Brasil. "Foi uma responsabilidade muito grande porque já tinha tido uma Isaura com a Lucélia Santos. Quando a novela estreou, tive que lidar com as críticas, as cobranças, que é muito fácil as pessoas fazerem".

Por um momento cheguei a duvidar do que eu estava fazendo. Muita gente falou: 'Mas como uma loira fazendo?'. E ok, pinta o cabelo. Falaram: 'Nossa, mas tem olho claro''. E ok, põe lente. Foi um sucesso, mas nesse início [de trabalho] eu me incomodei um pouco.

Desafios como protagonista de novela rendeu bom dinheiro para a atriz. "Te proporciona um salário maior. Ser protagonista, os salários são maiores. Acho que deu pra fazer um bom pé de meia, mas você tem que cuidar. Tem que cuidar porque ele vai embora."

Com o fim do trabalho em Infância de "Romeu e Julieta" (SBT), Bianca Rinaldi está focada em seu podcast e peças de teatro. "Meu podcast se chama Pod, Não Pod ou Depende. Essa primeira temporada do podcast, a gente fala do momento que vivo com as minhas filhas, que é a adolescência. É um período difícil pra eles e pra nós também... Tenho duas peças, que é 'Minha Futura Ex' e vou estrear 'Casa, Comida e Alma Lavada'."

