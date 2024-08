Após ser dopada por Gina, Vênus parte para cima de Tom em 'Família É Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Vênus (Nathalia Dill) dá em cima de Tom (Renato Góes) após ser dopada por Gina (Livia Rossy).

O que vai acontecer

Após cair no plano de Hans (Raphael Logan), Vênus fica mal por causa do remédio colocado em sua água. "Eu vim pra gente conversar com a assistente social sobre a Eva... Parece que ela tá bêbada", diz Tom ao encontrar a ex-namorada transtornada.

A neta de Frida (Arlete Salles) garante que não está bêbada. "Eu não to bêbada! Que coisa!", afirma.

Depois disso, ela dá em cima do filho de Brenda (Alexandra Richter). "Tava com saudades de você Me dá um beijo?", pergunta ela. "Um beijo?", se espanta Tom.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.