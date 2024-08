Após casar com Rafael, Cristina tem maldição revelada na frente de todos

Nos próximos capítulos da reprise de "Alma Gêmea" (Globo), Cristina (Flávia Alessandra) se casa com Rafael (Eduardo Moscovis).

O que vai acontecer

Após várias armações, Cristina consegue realizar seu grande desejo de casar com Rafael. Com a recusa do protagonista de se casar na igreja, eles trocam alianças em uma festa que celebra apenas o matrimônio civil.

A vilã entra no altar com um vestido roxo e, nas mãos, um buquê de rosas amarelas. Cristina chama a atenção de todos e arranca comentários de diversos convidados, como os de Mirna (Fernanda Souza), que achará o vestido horroroso.

Radiante por finalmente ver seu sonho realizado, a noiva treme quando Rafael, no momento de dizer o sim, vê Serena (Priscila Fantin) à distância. O pai de Felipe (Sidney Sampaio) não responde à pergunta do juiz de imediato e chega a dar alguns passos na direção da mestiça.

Sem entender a reação do botânico, os convidados, que não conseguem ver a protagonista, ficam espantados com a atitude de Rafael. Cristina, que junto com Débora viu Serena encarando Rafael durante o casamento, pressiona o botânico para responder à pergunta do juiz e usa a gravidez como desculpa.

Após lembrar que a noiva está esperando um bebê, Rafael aceita se casar e diz o sim para o juiz. Débora e Cristina, então, sorriem triunfantes.

Na hora de jogar o buquê, Cristina fica revoltada ao ver que as flores caíram nas mãos de Alexandra (Nívea Stelmann). A loira pede que a esposa de Eduardo (Ângelo Antônio) devolva o buquê, mas ela recusa.

Alexandra diz na frente de todos que aquele arranjo de flores é amaldiçoado. A mulher ainda joga na cara da noiva que aquele casamento foi construído com mentiras.

Alexandra (Nívea Stelmann) pega o buquê de Cristina (Flávia Alessandra) em 'Alma Gêmea' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

Cristina finge não ouvir as palavras de Alexandra, mas Olívia (Drica Moraes) incentiva que ela continue a falar. Com isso, ela revela também que a loira vendeu a alma ao diabo para conseguir se casar.

A esposa de Eduardo rasga o buquê para que a maldição não se espalhe para outras pessoas. Rafael fica chocado com tudo que presencia e empara sua noiva.

Eduardo, Julian (Felipe Camargo) e Sabina (Aisha Jambo) seguram Alexandra. Para disfarçar o mal-estar, a noiva chama todos os convidados para cortar o bolo.

Alexandra (Nívea Stelmann) é contida em 'Alma Gêmea' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.