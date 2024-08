Pode fazer acupuntura durante a gestação?

Você já ouviu falar que acupuntura é bem-vinda na gestação? No geral, a gente escuta que a técnica é boa para dor de cabeça, dor na lombar ou ansiedade. Mas essas leves 'agulhadas' na gravidez também podem ajudar. Investigamos o que essa técnica milenar pode fazer por você e pelo seu bebê e reunimos tudo em uma reportagem direto ao ponto, literalmente. Quer receber conteúdos semanais para te ajudar durante a gestação? Se inscreva na newsletter de Materna no box abaixo.

As buscas para fazer acupuntura começam por alívio de enjoos e chegam até a auxílio para virar bebês que estão pélvicos. Em alguns casos, os especialistas afirmam que realmente é possível conseguir melhora com a técnica, mas lembram que é importante ter acompanhamento médico para checar todas as possibilidades e vertentes de tratamento para ajudar tanto a rotina da gestante quanto o desenvolvimento do bebê.

A acupuntura age com a regulação do sistema nervoso autônomo (ou neurovegetativo), é a parte do sistema nervoso que está relacionada ao controle de funções como respiração, circulação do sangue, temperatura e digestão.

Além disso, segundo Mary Uchiyama, ginecologista e obstetra especialista em medicina integrativa, a pele, onde se insere a agulha, tem a mesma origem embrionária do tecido nervoso e, assim, pode regular algo que está desregulado, ou melhor, que está funcionando mal em todo o organismo - por diferentes motivos inclusive.

O órgão pode começar a funcionar mal, entre várias causas também, por aspectos emocionais. Então, quando relacionado com a gravidez, a acupuntura pode ajudar de diferentes formas. Mary Uchiyama

O enjoo, por exemplo, é uma queixa muito comum na gestação, e quando ele não melhora, pode se tratar de uma hiperêmese gravídica. De acordo com a ginecologista obstetra Ana Paula Junqueira, esse tipo de caso conta com um tratamento medicamentoso, nutricional e também responde muito bem com medicina integrativa, como a acupuntura.

Ana Paula também afirma que se há aumento importante dessa hiperêmese (forte náusea e vômito na gravidez) e não há resposta adequada aos medicamentos, é importante lembrar de avaliar o emocional. "O centro do vômito fica do lado, conectado, ao centro do estresse e da ansiedade", explica. E essa é uma das razões pelas quais a acupuntura vai bem nesses casos.

E quando aderir à acupuntura?

Quando você sentir algum desconforto físico ou emocional que pode ser trabalhado com a ajuda dela, independente da semana da gestação, inclusive antes de engravidar e depois de parir - mas sempre com a liberação médica. Quanto ao número de sessões ideais, tudo vai depender de cada caso.

Veja exemplos de onde e como a técnica pode ajudar:

Na concepção : utilizada sozinha ou complementando a inseminação artificial, principalmente no controle da ansiedade;

: utilizada sozinha ou complementando a inseminação artificial, principalmente no controle da ansiedade; No alívio de dores : lombo-pélvicas e outras dores, como dor de cabeça tensional, ansiedade ou outros sintomas emocionais usuais da gravidez;

: lombo-pélvicas e outras dores, como dor de cabeça tensional, ansiedade ou outros sintomas emocionais usuais da gravidez; Nos desconfortos : a amenizar a constipação intestinal, os enjoos da gravidez e a insônia;

: a amenizar a constipação intestinal, os enjoos da gravidez e a insônia; Na correção de apresentação anômala: pode ser utilizada para ajudar o feto que se encontra sentado a virar de cabeça para baixo, facilitando o parto;

pode ser utilizada para ajudar o feto que se encontra sentado a virar de cabeça para baixo, facilitando o parto; No parto : pode trazer maior controle da dor (reduz, mas não anula a dor como anestesias, é claro), e facilita ou acelera o trabalho de parto;

: pode trazer maior controle da dor (reduz, mas não anula a dor como anestesias, é claro), e facilita ou acelera o trabalho de parto; Na amamentação: faz com que haja melhor saída do leite das mamas no pós-parto imediato.