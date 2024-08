A história triste da mulher que teve 44 filhos em 'apenas' 15 gestações

A história de Mariam Nabatanzi, uma mulher ugandense que teve 44 filhos em "apenas" 15 gestações, surpreendeu um influenciador norte-americano e ganhou visibilidade pelo mundo.

O youtuber e viajante Drew Binsky, que tem mais de quatro milhões de seguidores na plataforma de vídeo, viajou há alguns meses a um pequeno vilarejo de Uganda para conhecer Mariam e sua enorme família.

Quando eu ouvi falar dela pela primeira vez, da mulher considerada a mais fértil do mundo, com 44 filhos, eu imediatamente agendei um voo para visitá-la e descobrir como ela consegue criar todos eles.

Drew Binsky, influenciador norte-americano, em relato divulgado no Youtube.

Conheça a história

Conhecida como "Mama Uganda", Mariam Nabantanzi teve 44 filhos antes de completar 40 anos de idade, mas seis deles morreram após complicações na gravidez.

Obrigada a se casar aos 12 anos com um homem de 45, Mariam engravidou de gêmeos logo no primeiro ano de casamento. Depois, teve quatro gestações de trigêmeos e, em seguida, outras cinco de quádruplos, além de outros gêmeos e partos de um bebê só.

Ao jornal britânico The Sun, Mariam contou que buscava métodos contraceptivos desde a sua primeira gestação de gêmeos, mas seu médico a alertou que pílulas anticoncepcionais poderiam ser perigosas para ela, devido ao grande volume do seu útero.

Sua condição era genética e a fazia ovular numa quantidade maior que o comum, o que tornava a gravidez de gêmeos ou mais bebês muito mais provável.

Em 2016, ela teve complicações em sua última gravidez —um de seus filhos morreu durante o parto. Foi a sexta criança a morrer. Logo depois, ela foi abandonada pelo marido e teve de criar os 38 filhos sozinha.

Eu cresci entre lágrimas, aquele homem me fez passar por muito sofrimento. Todo o meu tempo foi gasto cuidando dos meus filhos e trabalhando para ganhar algum dinheiro .

Mariam, em entrevista ao The Sun, em 2019

Já em 2019, aos 40 anos, Mariam finalmente conseguiu pôr fim às gestações com ajuda médica, após passar por um procedimento cirúrgico no útero, ainda segundo o The Sun.

Atualmente, seu filho mais velho tem 28 anos, enquanto o mais novo tem apenas 6, conforme relatado pelo influenciador norte-americano. Mariam contou a ele que suas principais dificuldades até hoje incluem cuidar sozinha dos filhos e os gastos escolares, médicos e de alimentação pelos quais é a única responsável.

Hoje, ela administra um pequeno restaurante local e, mais recentemente, também se tornou avó de mais de 10 crianças.

Ao influenciador norte-americano, ela contou ainda sobre a infância difícil que teve, em que a mãe a abandonou quando era pequena e o pai a "vendeu" para o homem com quem foi obrigada a se casar. Agora, ela afirma que o que a traz felicidade para a sua vida são seus filhos.

Depois de passar 24 horas convivendo com ela, com todos os filhos que tem, tenho de admitir que sua história é triste. (...) Mariam é a mulher mais forte que eu já conheci, não só por ter parido 44 filhos, mas por tudo o que já suportou.

Drew Binsky

*Com informações de reportagem publicada em 18/10/2019.