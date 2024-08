Veja como filhas de Silvio Santos comandam o império bilionário do pai

Pai de seis filhas, Silvio Santos vinha aos poucos passando o controle de suas empresas para suas herdeiras naturais. Agora, com a morte do apresentador neste sábado (17), aos 93 anos, Cintia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata devem assumir definitivamente os empreendimentos do pai, o que inclui seu principal feito, o SBT.

Silvio Santos ao lado das filhas que devem assumir definitivamente os empreendimentos do pai Imagem: Rogério Pallatta/SBT

Como as filhas dominam os negócios de Silvio

As filhas de Silvio se dividem entre aquelas que preferem os holofotes e as que optam por trabalhar atrás das câmeras. As mais conhecidas do público são Patrícia, Rebeca e Silvia, que apresentam programas na grade do SBT.

Patrícia desponta como a sucessora do pai, pelo menos no comando da principal atração do SBT. Ela está à frente do Programa Silvio Santos desde que o comunicador se afastou das gravações em 2022.

Rebeca também disputa com Patrícia o entretenimento adulto do SBT, enquanto Silvia domina a parte infantil. Em recente entrevista, Silvia afirmou que seu interesse se restringe ao núcleo para crianças da emissora, enquanto suas irmãs que "disputem" a parte adulta.

Primogênita de Silvio, Cinthia, mãe de Tiago Abravanel, assumiu o comando do Teatro Imprensa, casa de espetáculos que integra o Grupo Silvio Santos.

Daniela está diretamente envolvida nos negócios do pai, sobretudo o SBT, mas sempre nos bastidores. Atual vice-presidente da emissora, ela já foi responsável por gerenciar a direção artística do canal. Conforme Splash mostrou, tal qual Silvio, Daniela não é afeita as contrariedades e costuma dispensar aqueles que se opõem as suas decisões.

Caçula de Silvio Santos, Renata é outra apontada como sucessora do pai na administração dos negócios. Discreta e avessa aos holofotes, Renata prefere trabalhar nos bastidores e desde 2020 está na Presidência do Grupo Silvio Santos. Ao lado de Daniela, ela divide o comando do SBT.

Em entrevista para Splash, em 2022, Renata deixou claro que sua formação foi pensada para gerir o império de Silvio Santos. "Eu e meu pai conversamos muito ao longo de momentos importantes na minha vida, desde a escolha da faculdade até meu primeiro emprego. Sem dúvida meu pai é um exemplo, uma referência e uma verdadeira inspiração para mim. Tudo que ele conquistou com muito suor e as vidas que ele conseguiu tocar através do talento e do trabalho dele."