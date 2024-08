Silvio Santos: entenda a origem da família e do nome Senor Abravanel

Popularmente conhecido como Silvio Santos, o nome real do apresentador era Senor Abravanel. Entenda a origem do nome e da família do artista.

O que aconteceu

De família judaica, Silvio era descendente de Dom Isaac Abravanel, um dos responsáveis pelas finanças de Portugal e da Espanha, no século 15. "Meu nome é Senor Abravanel. É Senor porque o homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal. Depois, foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando, era o Dom Isac Abravanel, consertou as finanças da Espanha", explicou Silvio em um de seus programas, nos anos 1980.

Após a Inquisição, Isaac Abravanel foi para Grécia. Silvio é o primogênito de um casal de imigrantes judeus da região da Grécia. "Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos disseram: "Você fica e o povo judeu vai". E ele falou: "Não, o povo judeu vai e eu vou junto". E foi para a Grécia, de lá então, meu pai e meu avô tiveram o título de Senor Dom Abravanel, e aqui no Brasil não existe Dom. O título que meus antepassados ganharam, no ano de 1490 e poucos, o Dom Isaac Abravanel, foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América".

O pai de Silvio, Alberto Abravanel, optou por Senor, após dizerem que 'Dom' seria frescura. "Então, no Brasil, disseram para o meu pai: "Dom é frescura", então ele colocou Senor Abravanel. Senor quer dizer Dom Abravanel".