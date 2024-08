Silvio Santos dizia que vidente previu morte; circunstância chama atenção

Passou a viralizar nas redes sociais, neste domingo (18), vídeo em que Silvio Santos relata que uma vidente previu que ele morreria, caso decidisse lançar um filme sobre sua vida — o apresentador morreu sábado aos 93 anos, dias antes do lançamento de sua cinebiografia.

O que Silvio falou

Vídeo é de 2016 de uma entrevista concedida pelo dono do SBT ao extinto programa "Pânico na Band". Na ocasião, Santos relatou ter entrado "por curiosidade em uma casa", quando conheceu uma mulher que "tinha uma bola de cristal e jogava tarô".

Silvio explicou que na ocasião a vidente havia dito que o Brasil perderia de 7 x 1 para a Alemanha. O apresentador contou que, após a derrota da seleção canarinha para a alemã por esse placar na Copa do Mundo de 2014, ele passou a acreditar que "a mulher era realmente boa".

Vidente aconselhou Silvio a não lançar biografia de sua vida sob o risco de morte, mas ele admitiu ter ignorado. "Ela falava que eu não deveria escrever livro, fazer filme, você vai morrer no dia seguinte. Não dei bola", declarou o comunicador na época.

Apresentador morreu na iminência do lançamento de sua cinebiografia. Os internautas ficaram surpresos com a previsão da vidente porque a data da morte de Silvio Santos coincide com a proximidade da estreia do filme de sua vida, marcado para chegar aos cinemas em 12 de setembro.

Dirigido por Marcelo Antunez, "Silvio" é estrelado por Rodrigo Faro no papel do apresentador. O longa-metragem retrata a trajetória do comunicador e empresário desde a infância pobre até o império bilionário que ele ergueu.

Silvio Santos morreu no sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo. O apresentador foi sepultado na manhã deste domingo (18), em uma cerimônia reservada para os familiares e os amigos.