SBT, Jequiti, Baú: conheça detalhes da fortuna bilionária de Silvio Santos

Ícone da TV brasileira, Silvio Santos construiu um império com mais de 30 empresas, que lhe renderam uma fortuna bilionária. Morto aos 93 anos neste sábado (17), o dono do SBT fez negócios que vão desde o conglomerado de mídia ao mercado financeiro, imobiliário e de cosméticos.

Na lista de mais ricos do Brasil. O dono do SBT morreu com uma fortuna avaliada em R$ 1,6 bilhão, segundo publicação da revista Forbes de 2024 —a cifra bilionária lhe coloca na posição 209 do ranking geral de ricaços brasileiros.

Silvio Santos tinha a capacidade de converter em ouro aquilo que tocava. O império do Grupo Silvio Santos envolve o SBT, seu empreendimento mais famoso, marcas como a Jequiti, o Hotel Jequitimar, a Liderança Capitalização (Tele Sena), o Baú da Felicidade e a Sisam.

Baú da Felicidade

Silvio Santos Imagem: Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação

Marca registrada dos empreendimentos de Silvio, o Baú da Felicidade foi um negócio precursor na vida do empresário. Ele adquiriu o Baú em 1958, ao lado do amigo e radialista Manuel da Nóbrega.

Baú da Felicidade começou como sistema de carnês em que o cliente pagava as prestações de uma caixa de brinquedos ao longo do ano. Para atrair mais clientes, Silvio determinou que os compradores do carnê poderiam fazer as trocas por eletrodomésticos. A partir de então, o negócio virou um sucesso, os prêmios viraram casas e carros.

O empreendimento hoje é conhecido como Baú da Felicidade - Jequiti. Em um formato adaptado à nova realidade do mercado, os clientes pagam parcelas de R$ 18 durante um ano e podem resgatar até R$ 260 em produtos. Os clientes também concorrem a sorteios de prêmios diários.

SBT

+SBT é a plataforma digital do canal de Silvio Santos Imagem: Reprodução/Instagram/@maissbt

O Sistema Brasileiro de Televisão, terceira maior emissora do país, é o negócio mais famoso de Silvio Santos. O canal se popularizou pelos programas de auditórios, comandados por personalidades como Gugu Liberato, Eliana, Raul Gil, Celso Portiolli e o próprio Silvio.

Em terceiro lugar nos índices de audiência dos canais abertos no país, o SBT conta hoje com 114 emissoras afiliadas. Desde que Silvio se afastou do comando da empresa, o grupo de mídia é gerido por suas filhas, tanto nos bastidores, quanto em frente às câmeras. Recentemente, o canal lançou uma plataforma digital.

Liderança Capitalização

Grupo Silvio Santos adquiriu a marca em 1975. Principal acionista da empresa, foi por meio da Liderança Capitalização que Silvio Santos popularizou a Tele Sena, um dos títulos de capitalização mais populares do país.

Conforme a própria Liderança Capitalização, a Tele Sena é hoje o seu principal produto, classificado como um "sucesso absoluto".

Jequiti

Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, apresenta o "Roda a Roda" Imagem: Divulgação

Marca de cosmético popular, a Jequiti é um dos maiores empreendimentos de Silvio Santos. A marca comercializa produtos de beleza, perfumaria, entre outros, a preços populares, e compete diretamente com outras marcas como Avon.

Com mais de 260 mil consultoras em todo o país, a marca tem nos perfumes dos famosos seu principal produto. A Jequiti também patrocina o programa Roda a Roda, que era comandado por Silvio e hoje é apresentado por Rebeca Abravanel, que já distribuiu mais de R$ 128 milhões em prêmios.

Recentemente, o programa perdeu o Jequiti no nome do programa. A mudança se deu por "questões estratégicas", diz o SBT. Conforme a emissora, a alteração de nome não implica numa mudança na estrutura do programa: a atração continuará contando com a participação das consultoras da Jequiti.

Outros negócios

Entre os outros empreendimentos que compõem o império de Silvio Santos estão a empresa na área de construção Sisan Empreendimentos Imobiliários, o hotel Jequitimar, no litoral de São Paulo, além da operação de um shopping center.

Patrimônio sofreu baque

O império do Homem do Baú, no entanto, era para ter cifras ainda maiores. Para se ter uma ideia, a estreia do apresentador na lista de bilionários brasileiros da Forbes, em 2013, o deixou na 59ª posição com patrimônio líquido estimado em R$ 2,67 bilhões. A queda para a última atualização registrou 54,16% de desvalorização da riqueza do apresentador.

O empresário sofreu com dificuldades para manter os seus investimentos em alta. Ele, por exemplo, foi acionista controlador do Banco PanAmericano S.A, que foi vendido ao BTG Pactual em 2011, e viu o negócio sofrer com um rombo de R$ 4,3 bilhões.

Quem são os herdeiros?

A herança de Silvio Santos será dividida com a mulher, Iris Abravanel, e as filhas: Patricia Abravanel, Rebeca, Silvia Abravanel, Cintia Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel.