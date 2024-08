Saiba por que Silvio Santos só permitia mulher na plateia: 'Minhas colegas'

Silvio Santos popularizou as noites de domingo da TV brasileira com seu tradicional programa de auditório. Entre as muitas particularidades da atração comandada pelo apresentador, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo, estava a presença apenas de mulheres na plateia.

"Colegas de trabalho"

O dono do SBT se referia às mulheres que compunham a plateia de seu programa como suas "colegas de trabalho". Oficialmente, Silvio nunca deu uma explicação pública do porquê dessa exigência, que se restringia apenas ao público de seu programa —as demais atrações do SBT permitem homens na plateia.

Entretanto, funcionários do SBT já explicaram que a motivação é pelo fato de que as mulheres, ao contrário dos homens, interagiam mais com Silvio. Gonçalo Roque, diretor de auditório e assistente de palco do SBT, que trabalhou por mais de 50 anos ao lado do apresentador, explicou que as mulheres deixavam o programa mais animado com palmas e gritos, ao contrário dos homens.

"Homem não aplaude, é tudo ciumento. Mulher é um assanhamento que já vem da natureza, é mais animada", declarou Gonçalo Roque, em entrevista ao site Na Telinha, sobre o porquê de o Programa Silvio Santos permitir apenas mulheres na plateia.

Silvio também percebeu que as mulheres ficavam mais inibidas na plateia quando sentavam ao lado de outros homens. Sem a presença masculina, as "colegas de trabalho" do dono do SBT tinham postura mais dinâmica, interagiam de forma mais efusiva com os quadros da atração, em suma, se sentiam mais confortáveis.

Silvio Santos mantinha relação simbiótica com a plateia. Uma das marcas registradas do apresentador era fazer com que o auditório participasse ativamente da atração ao interagir com os quadros do Programa Silvio Santos. Além disso, ele costumava ir para a plateia e jogava os famosos aviõezinhos de dinheiro.