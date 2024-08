Casal de roqueiras troca apê pelo motorhome Ozzy: 'Mansão sobre rodas'

Apesar de ser cantora em uma banda, Daniela Firme, 41 anos, não começou sua vida profissional na música. Com apenas 13 anos, ela já trabalhava com turismo e foi olhando as estradas através das janelas de um ônibus que ela sonhou em viver em um ônibus pelas estradas um dia.

O sonho de transformar um ônibus em moradia foi tomando forma e ela acabou realizando bem antes do que pensava. "Durante a pandemia essa ideia era apenas uma doideira na minha cabeça, mas depois o trabalho da nossa banda chegou a outros lugares, que eram mais longe. A gente fez várias pesquisas e acabamos comprando nosso primeiro ônibus, a Elisabeth", conta Daniela.

Depois que isso aconteceu, a cantora ficou ainda com mais vontade de ter uma casa móvel. "Eu queria ter um motorhome. Estava procurando outro ônibus mais novo para substituir a Elizabeth, que já estava bem velha, e surgiu uma oportunidade."

Ela usou o dinheiro da venda do apartamento que tinha para comprar o Ozzy, nome dado ao motorhome onde vive hoje, em homenagem ao músico Ozzy Osbourne.

Imagem: Arquivo pessoal

O primeiro passo para realizar o sonho antigo foi dado, mas faltava convencer sua companheira, a empresária Marla Freitag.

Não somos casadas no papel, mas a gente está junto há 10 anos. Ela não aceitou numa boa, falou que eu era loucura. Aliás, a minha família toda falou isso. Mas a convenci falando que era meu sonho e uma oportunidade única.

E assim foi. Emoção não falta na vida dessas duas. Daniela já dirigiu em meio a uma verdadeira cachoeira dentro do home durante uma chuva forte, porque tinha uma fenda no teto do ônibus. Marla nem acreditava que estava naquela situação. Elas precisaram colocar em mente que teriam todas as tarefas de manutenção de uma casa e também de um carro.

Vida sobre rodas

Imagem: Arquivo pessoal

Faz um ano que elas estão nesse estilo de vida. As duas vivem a maior parte do tempo em Brasília, para estarem perto de suas famílias, mas sempre que podem pegam a estrada, principalmente para cumprir com os compromissos da banda.

O Ozzy tem dois quartos, uma sala, duas TVs, uma cama queen e um armário espaçoso que cabe os figurinos da cantora. A estrutura também possui três aparelhos de ar-condicionado, placas solares para produzir energia e mil litros de autonomia de água. "Ele é bem pesadão, grandão. É um ônibus rodoviário mesmo e tem uma máquina de lavar. Ele é muito bem montado", diz orgulhosa.

O antigo dono de Ozzy trabalhava com stock car e decorou o veículo para se sentir em casa, colocando até um piso de porcelanato. Ele foi montado em Divinópolis, por uma fábrica de motorhome. "O dono tinha dinheiro e era apaixonado pelo motorhome, só vendeu porque estava com um problema no coração, teria que fazer uma cirurgia e não poderia enfrentar a estrada por causa da condição de saúde", conta.

Imagem: Arquivo pessoal

Uma curiosidade é que a cantora conhecia o veículo mesmo antes dessa oportunidade de compra. Ela conta que segue nas redes sociais casais que vivem na estrada, e que viu o Ozzy em um vídeo. "O vídeo chamava 'Mansão Sobre Rodas' eu vi e achei incrível, mas não imaginava que ele um dia ia ser a minha casa."