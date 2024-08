Final das Empreguetes em 'Cheias de Charme': quem fica com quem?

A reprise de "Cheias de Charme" (Globo) entra em sua reta final na faixa Edição Especial. "Cabocla" (Globo), que será sua substituta, estreia em 26 de agosto.

Qual é o final das Empreguetes?

Penha (Tais Araújo)

A irmã de Elano (Humberto Carrão) termina o relacionamento com Gilson (Marcos Pasquim). Ela decide dar uma nova chance para Sandro (Marcos Palmeira), que consegue um emprego e mostra para a ex-mulher que mudou. Os dois têm um final feliz. Penha se reúne novamente com as melhores amigas e juntas fazem um show aclamado pelo público no último capítulo.

Penha (Taís Araújo) fica com Sandro (Marcos Palmeira) em 'Cheias de Charme' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Rosário (Leandra Leal)

A cantora terá seu sucesso profissional ao lado das amigas e do amor Inácio (Ricardo Tozzi). Depois de muita confusão, ele revela para a namorada a verdade sobre a cirurgia plástica que foi obrigado a fazer por Dália (Maria Helena Chira) para ficar parecido com Fabian (Ricardo Tozzi). Rosário termina grávida e casada com seu grande amor.

Rosário (Leandra Leal) terá sucesso no final de 'Cheias de Charme' Imagem: Matheus Cabral/Globo

Cida (Isabelle Drummond)

Depois de muitas dúvidas se ama Conrado (Jônatas Faro) ou Elano, a empreguete decide ficar com o advogado. Ela termina o namoro com o neto de Máslova (Aracy Balabanian) e se casa com Elano. Além disso, ela consegue uma indenização contra os Sarmento, por todas as maldades que sofreu no tempo em que era empregada na casa da família.