'Ma ôe' e 'Quem quer dinheiro': relembre os bordões de Silvio Santos

Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos, era conhecido pelos seus bordões, que se tornaram marcas registradas ao longo de sua carreira na televisão.

Relembre:

'Ma oê'

O bordão mais conhecido do apresentador foi uma saudação, usada frequentemente para interagir com o público e dar início a suas falas de maneira descontraída.

'Quem quer dinheiro'

Durante o Programa Silvio Santos, o apresentador anunciava o momento de jogar aviõezinhos de dinheiro com o bordão para o público.

'Bem bolado, bem bolado!'

Ele usava essa expressão para elogiar as ideias do quadro Pegadinhas, do "Programa Silvio Santos" que considerava inteligentes, engraçadas e bem elaboradas.

'É com você, Lombardi!'

O bordão era dirigido ao locutor Luiz Lombardi Netto, que trabalhou com Silvio Santos por décadas, para anunciar os prêmios do "Baú da Felicidade" e transiçõs durante os programas. O assistente nunca aparecia, o público ouvia apenas sua voz.

'Mas quem é que eu vou chamar?'

Silvio usava a frase sempre que precisava chamar alguém da plateia para participar dos quadros dos seus programas no SBT.

'Meus colegas e minhas colegas de trabalho'

Em seus programas, Silvio se referia à plateia com a expressão, apesar dela ser formada apenas por mulheres.

'Pedir ajuda aos universitários'

O bordão, usado como meme, nasceu com o apresentador durante o "Show do Milhão" porque uma das ajudas dos participantes era pedir ajuda a um grupo de universitários.