Ludmilla homenageia Silvio Santos na estreia de 'Numanice #3': 'Um ícone'

Ludmilla estreou na capital baiana a turnê do álbum de pagode "Numanice #3", na noite de sábado (17). A cantora escolheu a Bahia para começar esse giro pelo Brasil (e até por Portugal!), após o cancelamento da turnê de pop "Ludmilla in the House".

O que aconteceu?

Na coletiva de imprensa, Ludmilla falou da sua boa relação com a Bahia e disse que se sente baiana. "Eu me sinto um pouco baiana. Não sei o que aconteceu. A Bahia me abraçou, e na minha cabeça eu sou baiana. Não posso deixar de trazer nenhum projeto meu pra esse lugar". Comentou a cantora.

Ludmilla ainda comentou sobre a fama de "cabeça de chuva" que tem em Salvador, pois em todo show "Numanice" que acontece na capital baiana chove. "Parece que Salvador arrumou um jeito de marcar a minha chegada. Todo mundo sabe que eu tô aqui, porque chove um pouco antes do show", brincou.

O advogado Mailson é fã de Ludmilla e se preparou para curtir a turnê que foi cancelada e que começaria em maio. "Eu já tinha ganhado ingresso pra outra festa, mas acabei comprando o do 'Numanice #3'. Mesmo sendo anunciado de surpresa, não teve outro jeito. Eu tive que vir. É Ludmilla, ela movimenta demais a cidade".

O advogado Mailson não perde por nada um show de Ludmilla em Salvador Imagem: Cauê Mendes/UOL

Debaixo de chuva e com variados sucessos do pagode, a artista subiu ao palco às 19h com a música "Saudade da Gente" e arrastou um lindo coral no espaço Wet'n Wild, em Salvador. A capital baiana foi palco do primeiro maior "Numanice" da história, com 30 mil pessoas, em 2022.

Este ano, o show também arrastou multidões. A quantidade total do público, segundo a organização, foi de 30 mil pessoas.

O evento continuou embalado de sucessos regravados e autorais. Entre eles, um dos mais conhecidos do disco "Numanice #2", "Maldivas", que conta com presença de palco da esposa da cantora, Brunna Gonçalves.

A participação de Brunna acontece em todas as apresentações da música. Mas é sempre um misto de emoções para o público poder presenciar o casal junto no palco.

Ludmilla convidou a banda baiana Olodum para cantar a sua música "Sintomas de Prazer", ao som dos batuques baianos. Após a música, a cantora colocou a banda pra tocar "Faraó", que é hit na Bahia até hoje.

Ludmilla recebe Mari Fernandez no palco da turnê 'Numanice #3', em Salvador Imagem: Vitor Santos/AgNews

A artista sempre faz questão de reforçar que está antenada no que é referência na cidade em que ela se apresenta. Após a saída do Olodum, foi a vez de Mari Fernandez subir no palco de surpresa e cantar "Falta de Mim" com Ludmilla. Logo após, em um momento solo, Mari cantou sucessos da sua carreira e agitou a multidão.

Perto do fim do show, Ludmilla também lembrou da morte do icônico Silvio Santos, na manhã desse sábado (17). A cantora carioca falou sobre a perda do grande comunicador e reforçou a importância de Silvio Santos para a o país e o reconhecimento dele por todo o Brasil.

Hoje o Brasil perdeu um ícone. Ludmilla, sobre Silvio Santos

Após isso, Ludmilla colocou a música "Funk do Silvio Santos", que foi gravada com falas icônicas do apresentador ainda em vida. Infelizmente, os dois não tiveram encontros registrados na TV ou nas redes sociais.

O show encerrou por volta da meia-noite, com a icônica "LudBrisa", persona da Ludmilla que toca funks e pagodes baianos ao final do show. A artista levou influenciadores baianos para o palco e fez todo mundo dançar antigos sucessos inclusive, músicas antigas da MC Beyonce, nome do qual a cantora iniciou a sua carreira.

Durante o set da DJ Ludbrisa, ela também apresentou a faixa inédita "Cinturinha de Mola", um funk que deve chegar às plataformas de áudio em breve. O público dançou e mostrou entusiasmo com a novidade.