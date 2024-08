Lívia Andrade usa vestido em 'homenagem' a Silvio e chora ao vivo na Globo

Lívia Andrade apareceu no Domingão do Huck de hoje (18) repetindo um vestido branco que usou durante um encontro com Silvio Santos, seu ex-patrão.

A apresentadora também se emocionou ao ser anunciada com o tema "Show de Calouros", do Dono do Baú.

O que aconteceu

A modelo usou a mesma roupa que esteve ao lado de Silvio. Foi um usurário das redes sociais que percebeu e compartilhou.

Livia Andrade conta sobre vestido que usou com Silvio Santos Imagem: Reprodução/ Instagram

Lívia fez stories e confirmou que se tratava da mesma roupa. "Guardo várias coisas de lembrança daqueles bons tempos", escreveu.

Ela aproveitou e falou sobre o apresentador durante o programa. "Sabe aquela frase que acho que muita gente fala: 'ninguém é insubstituível'. Mentira. Essa frase acabou. Ele era insubstituível. Fato."

No programa, ela prestou uma homenagem ao dono do SBT.