Irmã de Davi se retrata após usar morte de Silvio Santos em 'publi post'

Raquel Brito, irmã de Davi Brito, se retratou após ser criticada nas redes sociais por usar a morte de Silvio Santos para fazer uma publicação patrocinada.

O que aconteceu

Brito divulgou um stories supostamente em homenagem a Silvio Santos. Na publicação, a influenciadora convida o seguidor a fazer uma aposta para se arriscar "como o mestre Silvio Santos". "Homenagem ao ícone que ensinou o Brasil a torcer e acreditar na sorte", completou a famosa, que marcou uma casa de apostas.

Raquel foi criticada nas redes e acusada de usar a morte do dono do SBT para lucrar. Entre outros, o ex-BBB Gil do Vigor detonou a irmã de Davi e a chamou de "sem noção". "Desrespeitoso e desumano. Inacreditável o que as pessoas se sujeitam... Perdeu a graça e ultrapassou todos os limites aceitáveis", postou o economista em seu perfil no X.

Influenciadora deletou a postagem e se retratou. Ela disse reconhecer que "o conteúdo foi inadequado e insensível" e afirmou lamentar "qualquer dor ou desconforto que isso possa ter causado".

Não era minha intenção ofender ou desrespeitar ninguém. Estou refletindo sobre como posso aprender e crescer a partir dessa experiência. Agradeço e peço a compreensão de todos e [também] peço desculpas por este erro.

-- Raquel Brito

Silvio Santos morreu no sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo. O apresentador foi sepultado na manhã deste domingo (18), em uma cerimônia reservada para os familiares e os amigos.