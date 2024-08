Flávia Alessandra posa seminua em clique sensual em frente ao espelho

Na noite deste sábado (17), Flávia Alessandra posou seminua em nova foto nas redes sociais.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a atriz publicou novo clique em que aparece posando em frente ao espelho do banheiro fazendo topless.

Na imagem, a artista está usando somente uma calcinha preta e esconde os seios com os braços, exibindo a barriga chapada.

No início do ano, Flávia falou sobre as críticas que recebeu após postar foto de maiô. "Enquanto a gente não modificar a mentalidade das mulheres, não vamos conseguir mexer na dos homens. Então, nós mulheres precisamos não só nos unir, mas nos proteger", afirma.