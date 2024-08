Faustão nega internação recente: 'Só fui hospitalizado duas vezes'

Após dois transplantes, Faustão participou do Fantástico, da Globo, na noite deste domingo (18) em homenagem a Silvio Santos, que morreu ontem (17), aos 93 anos. Ele negou que ficou internado ao mesmo tempo que o apresentador.

Só fui hospitalizado duas vezes: transplante de coração e rim. Vou duas vezes por semana para fazer diálise. Faz uns 5 anos que vou no [Hospital] Einstein duas vezes por semana fazer diálise.

Faustão não visitou Silvio no hospital. "Não quis incomodá-lo."

O apresentador conta como está a saúde atualmente. "Eu nunca fumei nada. Nunca bebi. Não bebo nem licor, nem cerveja. Nunca usei droga. E tive que fazer transplante. Tô com um coração de um atleta de 30 anos. Tenho que cuidar, fazer ginástica, fisioterapia."

Ele diz que não se incomoda com os boatos de estar internado e mal de saúde. "Você recebe uma bênção dessas. Pô, se mereci voltar e estou me sentindo muito melhor, eu tenho uma responsabilidade. Ou me acostumo [com as mentiras]. É muito Instagram e pouco trabalho no amanhã."

Sobre voltar a trabalhar, ele desconversa. "Tem muita gente que sente saudade [de ver o apresentador na TV]."

O que aconteceu

Faustão passou pelo Hospital Albert Einstein essa semana para exames de rotina, informou a família. Ele já foi liberado e está em casa, disse o filho, João Silva.

O apresentador passou por um transplante de coração, em agosto de 2023, e de rim, em fevereiro de 2024.

Nas redes sociais, a assessoria de Faustão publicou uma nota em homenagem ao apresentador. "Assim como o Pelé e Ayrton Senna, Silvio Santos deixou um legado e uma marca, o verdadeiro e único rei da TV. Além do talento extraordinário, a história de vida é plena de persistência, personalidade, foco e criatividade. Ele deixa uma contribuição excepcional para a TV brasileira. Vai deixar muitas saudades."

João Silva, filho de Faustão, também fez sua homenagem a Silvio Santos nas redes sociais. "Hoje o Brasil se despede de uma lenda da televisão brasileira, uma tristeza para todos e, principalmente, para nós que trabalhamos com comunicação. Infelizmente, não tive o prazer de conhecê-lo, mas a memória como comunicador estará no meu coração. Que Deus conforte o coração desta família maravilhosa que eu tanto gosto e admiro!", escreveu.