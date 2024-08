Família Abravanel: quem são os netos de Silvio de Santos?

Além de um império midiático, Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos, também formou uma grande família de seis filhas e 14 netos e bisnetos.

Saiba quem são:

Tiago, Vivian e Ligia Abravanel

Os três são filhos de Cíntia Abravanel, a filha mais velha de Silvio, com Paulo César Corte Gomes, com quem foi casada por 7 anos. Tiago é o mais conhecido pela carreira de ator, cantor e apresentador. Ele participou das novelas "Salve Jorge" e "Joia Rara", da Rede Globo, além do reality show Big Brother Brasil 2022.

Lígia é mãe de dois filhos, Miguel e Davi, e Vivian também, o Matheus e a Luiza. Os bisnetos de Silvio Santos.

Luana e Amanda

As duas são filhas de Silvia Abravanel, segunda filha do primeiro casamento de Silvio Santos com Cidinha. Luana é filha do empresário Murilo Abbas, com quem a herdeira foi casada entre 1997 e 2002, e Amanda é filha do executivo Felipe Coimbra, da relação de 2004 a 2011.

Gabriel, Manoela e Lucas

Os três são filhos de Daniela Beyruti, primeira filha do casamento de Silvio com Íris Abravanel, com empresário Marceo Beyruti.

Pedro, Jane e Senor

Os três são filhos de Patrícia Abravanel com o deputado Fábio Faria. O caçula Senor, levou o nome de batismo do apresentador para homenageá-lo.

Nina e André

Os dois são filhos de Renata Abravanel, filha mais nova de Silvio Santos e Íris Abravanel, de sua união com o empresário Caio Curado em 2015.

Benjamin

Benjamin é o neto mais novo do apresentador e filho de Rebeca Abravanel, que é casada com o jogador de futebol Alexandre Pato desde 2019. O caçula nasceu em janeiro deste ano e conheceu o avô com sete meses.