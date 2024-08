Em respeito à família, canais de TV evitaram helicópteros no sepultamento de Silvio Santos, na manhã deste domingo (18).

O corpo do dono do SBT foi sepultado no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, por volta das 9h20.

Desde o início do planejamento para registrar a ocasião, o SBT descartou o uso de helicópteros. Mas, conforme apurou a reportagem, havia uma insegurança sobre o que fariam se outros canais de TV sobrevoassem o cemitério para captar imagens da cerimônia — o que não aconteceu, em respeito à família.

A cerimônia fechada para o público foi breve, mantendo a discrição pedida por Silvio. O sepultamento começou pouco antes das 9h e contou com a presença de Iris Abravanel, das filhas do apresentador e alguns famosos, como Celso Portiolli, Carlos Alberto de Nóbrega e César Filho.

Alguns fãs foram à porta do local, levando cartazes e homenagens com a foto do apresentador. Apesar disso, o ambiente estava silencioso, em clima de respeito.

Na saída do cemitério, Daniela e Rebeca falaram rapidamente com a imprensa. Ambas agradeceram a presença e apoio dos que lá que estavam.

Silvio Santos não queria velório. O corpo do apresentador foi sepultado seguindo o rito judaico e sem velório, como pedido por ele. Silvio morreu ontem, às 4h50, de broncopneumonia decorrente de influenza (H1N1).

Silvio foi enterrado ao lado do irmão, Leonel Abravanel, que morreu de câncer, em 1982, segundo O Globo.

Morre Silvio Santos: Daniela Beyruti chega ao enterro Imagem: Manuela Scarpa

Morre Silvio Santos: Patrícia Abravanel chega ao enterro Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Morre Silvio Santos: César Filho e a esposa, Elaine Mickely, chegam ao enterro Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Morre Silvio Santos: Tiago Abravanel, neto do apresentador, chega ao enterro Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Morre Silvio Santos: Celso Portiolli chega ao enterro Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News